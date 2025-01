Priester Andries viert 102 jaar in Houthulst: “Gelukkig met mijn rijk en mooi leven”

In wzc De Groene Verte in Houthulst werd de 102de verjaardag van priester Andries Verstraete gevierd. 77 jaar daarvan is hij priester en 18 jaar woont hij intussen in een assistentiewoning in wzc De Groene Verte in Merkem.

Andries Verstraete werd geboren in een landbouwersgezin in Meulebeke op 12 januari 1923. “Ik was 14 toen ik mijn roeping kreeg en ik werd priester gewijd op 1 augustus 1948”, mijmert priester Verstraete. “Daarna ging ik meteen lesgeven in het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide terwijl ik ook in andere gemeenten nog op 2 tot 3 zondagen per maand de eucharistievieringen verzorgde en het zangkoor leidde tijdens de hoogmis.”

“In 1958 werd ik onderpastoor in Merkem waar ik de BJB, de voorloper van de KLJ, hielp ontwikkelen en uitbreiden en ook de bond van gepensioneerden oprichtte, het latere OKRA. Ook organiseerde ik de Lourdestombola. In 1967 werd ik onderpastoor in Beveren-Leie waar ik de eerste mis mocht opdragen in de nieuwe kerk, de vorige werd tijdens de oorlog vernietigd.”

Gelukkig

In 1977 werd Andries Verstraete pastoor in Vladslo. “En in 1988 werd ik aalmoezenier in Handzame”, vertelt hij verder. “Het was in augustus 2009 dat ik in De Groene Verte in een assistentieflat ben komen wonen, het is hier goed.” Het lopen vlot niet zo goed meer maar het geheugen werkt des te beter. “Ik ben een gelukkig mens omdat ik een zo rijk en gevuld priesterleven mocht hebben en iets voor mijn medemensen mocht betekenen. Ook het feit dat mijn geheugen nog altijd optimaal is en dat ik nog altijd kan en mag communiceren met mijn medemensen geeft me een goed gevoel. Dat ik nu met een verband om mijn hoofd zit is niet zo erg. Gisteren ben ik gewoon gevallen maar ook dat gaat zo wel weer voorbij.”

De verjaardag ging niet zomaar voorbij. Burgemeester Jeroen Vandromme en schepenen Erik Verbeure en Tessa Vandewalle kwamen de priester feliciteren en brachten bloemen en geschenkbonnen voor hem mee. Ook van het koningshuis was er een telegram en een goedgevulde fruitmand, waar de priester zich heel tevreden mee toonde. (ACK)