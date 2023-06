Prestigieuze Netflix-reeks rond Tour de France voor een stuk opgenomen in Koers in Roeselare

Vorige week werd de Netflix-documentaire ‘Tour de France: unchained’ gelanceerd. In acht afleveringen brengt deze serie het bloedstollende verhaal van de Ronde van Frankrijk 2022 en zijn hoofdrolspelers. Wie al eens binnenstapte in Koers, het Museum van de Wielersport in Roeselare, kon het museum al in de eerste aflevering verschillende keren herkennen.

De eerste aflevering van de reeks is gewijd aan Quick-Step Cycling Team dat een knalstart beleefde in de Tour van ’22. Eerst was er de onverwachte proloogzege en gele trui voor Yves ‘I’m just a farmer’s son’ Lampaert in de openingstijdrit, een dag later de etappezege van de herrezen Fabio Jakobsen. Het leverde emotionele televisie op.

De Netflix-documentaire laat daarover ploegmanager en Roeselarenaar Patrick Lefevere aan het woord. Het interview werd afgenomen in Koers, het Museum van de Wielersport in Roeselare. Zo is de CEO van The Wolfpack te zien in verschillende museumzalen: in de trofeeënruimte, het kijkdepot voor koersfietsen ‘service course’ of op de museumzolder tussen talloze wielermemorabilia en topobjecten.

Nieuwe publieken voor (de) Koers

“Het Franse productiehuis was zo onder de indruk van het museum dat ze verschillende keren terug kwamen voor opnames. Ook Eurosport-journaliste Orla Chennaoui en voormalig renner Steve Chainel werden in Koers voor de camera gezet. Beiden geven ze als expert uitleg over wat wielrennen precies inhoudt en wat de Tour de France betekent”, horen we van schepen José Debels.

“De serie, gemaakt door de makers van de succesvolle Formule 1-reeks ‘Drive to survive’, wil immers nieuwe publieken winnen voor de koers. Met spectaculaire go-pro beelden, straffe verhalen achter de schermen én een streepje info. Met ‘Drive to Survive’ is dat wonderwel gelukt. De kijkcijfers voor motorsport zijn verdubbeld en de sport trekt extra sponsors aan. Met ‘Tour de France: unchained’ hoopt men op eenzelfde effect. En misschien brengt dat ook extra bezoekers voor Koers – het museum in Roeselare – op de been!”, aldus José Debels nog.

Natourcriterium Roeselare

“Dat Netflix ons museum Koers als opnamelocatie koos is prestigieus en om preus op te zijn. Maar tegelijk is het eigenlijk niet verwonderlijk”, weet schepen José Debels. “Het museum is de plek bij uitstek waar wielerfans van over de hele wereld wielererfgoed kunnen beleven. In de ons omringende landen is er geen gelijkaardig museum. Buitenlandse media vinden in Koers een ideaal decor. Ook het populaire Britse online Global Cycling Network had hier heel recent nog opnames. Wil je zelf het museum ontdekken dan kan dat tijdens het Natourcriterium op dinsdag 25 juli”, weet de schepen nog. “Niet alleen is het museum gratis te bezoeken, er is met het Natour4kids ook een activiteitenprogramma voor kinderen waaronder zelfs een tourtje op het officiële parcours!”