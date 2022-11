Prestigieus woonproject zal aanblik centrum Zwevegem veranderen: “Oase van rust in het levendige centrum”

Burgemeester Doutreluingne mocht woensdag 9 november de symbolische eerste steen van het woonproject E.Space leggen. Dit project zal het centrum van Zwevegem een nieuwe aanblik geven.

Met het prestigieuze woonproject E.Space wil vastgoedontwikkelaar Pprojects uit Kortemark een landmark neerzetten in het centrum van Zwevegem. Een symbolische eerstesteenlegging vormde het officiële startschot van de werken. Volgende week starten de werken echt.

Boutique woonproject E.Space, strategisch gelegen in het hart van de gemeente, zal de uitstraling ervan grondig veranderen en opwaarderen. Het is gelegen in de schaduw van de kerktoren en bestaat uit vijf unieke herenhuisgevels, waarachter 28 appartementen en drie 3 handelspanden schuilen. “Het centrum van onze gemeente is in volle vernieuwing. Hier wordt het tweede van drie belangrijke projecten opgestart. Met zijn zes bouwlagen is het ook veruit het grootste project. Het project getuigt ook van hoogstaande architectuur”, zei burgemeester Doutreluingne bij de eerstesteenlegging.

Oase van rust

In een van de drie handelszaken komt alvast een taverne. “Brouwerij De Brabandere wil hier een visitekaartje afleveren en heeft nu al een binnenhuisarchitect aangesteld. Voor een andere ruimte is er interesse van een bakkerij die zich wil hervestigen.”, konden we er noteren.

Volgens Jochen Stroobant van Pprojects zal men zorgen voor een naadloze integratie van dit nieuwbouwproject in de Zwevegemse kern. “Dit met oog voor klasse en authenticiteit en met aandacht voor veel buitenruimte en groen. Bovenop de twee ondergrondse parkeerplatformen wordt immers een grote groene binnentuin voorzien, een oase van rust in het levendige centrum.”

De verkoop en promotie van dit project is in handen van het Kortrijkse immokantoor Immotion dat vorig jaar een nieuw kantoor opende in Zwevegem. De oplevering van het woonproject is voorzien in de tweede helft van 2024. (GV)