Première van Lumineus Koksijde op tweede kerstdag schept feeërieke kerstsfeer

Op de avond van tweede kerstdag woonde een select aantal bezoekers de première bij van het indrukwekkende totaalspektakel ‘Lumineus Koksijde’ waarbij de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk het geknipte achtergronddecor vormde. Nog tot 8 januari kan iedereen dit schitterende klank- en lichtspel bijwonen, een creatie van Symfonie der Stenen, met zowel artiesten als met videomapping.

Telkens bij valavond worden alle lichten in de omgeving van het Kerkplein gedoofd om deze sfeervolle kerstvoorstelling nog meer luister bij te zetten. Sinds de oprichting van Symfonie der Stenen 28 jaar geleden heeft de organisatie zich een reputatie opgebouwd met klank- en lichtspektakels in openlucht, gebaseerd op de geschiedenis, bekende figuren of legendes uit het stedelijke patrimonium. Lumineus Koksijde of Lux Noctis past helemaal in het kerstplaatje waarbij het kerstverhaal van het kleine meisje Sofie de legendes, de geschiedenis en de toeristische troeven van de kustgemeente tot leven roept. Het is een lofzang op het licht…

In elk boerderijtje, in elk huis trotseren de mensen de duisternis. Ze laten het licht zingen bij het zacht knetterende haardvuur en de dansende vlammetje van de kaarsen. Niet ver van de kerk brengt de kleine Sofie met haar familie de kerstvakantie door in een vakantiehuis. Iedereen zit samen rond de kerstboom en alle kerstcadeautjes worden uitgepakt. Sofie opent het blauwe kerstpakketje waarop haar naam staat geschreven en waarin een magisch voorwerp zit…

Het is een oude, versleten sneeuwbol die de tand des tijds heeft doorstaan, maar die over bijzondere krachten beschikt. Als de kleine Sofie de nepsneeuw in de bal laat dwarrelen, wordt ze terug in de tijd gekatapulteerd… Ze herkent het strand, de zee, de duinen, de schelpen, herbeleeft de geschiedenis van de cisterciënzers, de abdij, ontdekt hoe Koksijde zich ontpopt tot een fantastische kustgemeente waar je leuke vakanties kunt beleven, het unieke immateriële erfgoed van de garnaalvissers te paard… Tijdens deze magische kerstnacht deelt het kleine meisje een geheim met de kerstman… Bij het ontwaken vertelt ze enthousiast haar verhaal. Tijdens de avondwandeling met haar ouders ontdekt ze de verlichte stad en herkent ze heel wat zaken uit de glazen sneeuwbol…