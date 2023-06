Premie tot 500 euro om in Torhout oprit of tuin te ontharden

Wie zijn oprit of tuin in Torhout onthardt en vergroent, kan een stedelijke premie tot 500 euro ontvangen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. “Veel Torhoutse tuinen en opritten liggen vol onnodige verharding en kunnen eenvoudig omgevormd worden tot een waterdoorlatende plaats”, zei schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V).

Met de premie wil het stadsbestuur de burgers aansporen om thuis zelf met ontharding en vergroening aan de slag te gaan. Daar tot 500 euro voor binnenhalen, is aantrekkelijk.

Water moet kunnen infiltreren

“We geven met de stad alvast het goede voorbeeld”, vervolgde schepen Desmet. “De nieuwe geveltuin aan het cultuurcentrum de Brouckere en het slopen van het oud-financiëngebouw ten voordele van groen zijn twee in het oog springende onthardingsprojecten.”

“We worden almaar meer geconfronteerd met zowel felle regenbuien als hittegolven. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor ons kostbare water. Tijdens regen is het nodig dat het water zo algemeen mogelijk kan infiltreren in de bodem. Daarvoor hebben we behoefte aan meer plaatsen waar het in de grond kan dringen. Ontharden is bijgevolg de boodschap.”

Het premiereglement gaat in op 1 juli. Er moet minimum vijf vierkante meter onthard en vergroend worden. De premie bedraagt 10 euro per vierkante meter met een maximum van 500 euro. De oppervlakte die wordt aangepakt, dient minstens tien jaar onthard te blijven.