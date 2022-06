PreCongé duurt voor het eerst twee weken lang: “Alle remmen los”

Als voorbereiding op de drukke zomerperiode riep het stadsbestuur enkele jaren geleden PreCongé in het leven met het foodtruckfestival Lions Boulevard. Dat evenement vormt dit jaar het sluitstuk van PreCongé want de activiteiten starten al op zaterdag 11 juni met een Vrijetijds-, Home Made- en Boekenmarkt.

“Ook dit jaar zetten we de zomer goed in met vrienden en familie tijdens PreCongé”, vertelt een trotse schepen van Feestelijkheden en Evenementen Pietro Iacoppuci (CD&V). “PreCongé is er opnieuw voor iedereen: wie graag een terrasje meepikt, shopt, knappe paarden spot, lekkere gerechtjes proeft of geniet van zomerse muziek en dansoptredens. We gooien alle remmen los en hopen heel wat volk te mogen verwelkomen.” Op zaterdag 11 juni luidt het startschot tijdens de Vrijetijdsmarkt op de Zuiderpromenade. Meer dan zestig lokale verenigingen en organisaties zetten er hun werking in de kijker met demonstraties, workshops, animatie en infostanden. Daarnaast is er ook een Home Made Markt en Boekenmarkt. Paardenliefhebbers kunnen op 12, 19, 25 en 26 juni terecht op de Gaverbeekhippodroom en bij Sport Vlaanderen Waregem, waar verschillende draf-, dressuur- en jumpingwedstrijden plaatsvinden. Op donderdag 16 juni marcheert de Militaire Taptoe na vijf jaar opnieuw op de Zuidboulevard. Verder staan ook zomershopping, de tuin- en terrasbeurs Xterieur Zomer, de Elegantietocht en het Zomercircus van CC De Schakel op het rijk gevulde programma. Afsluiten doet PreCongé met Lions Boulevard, het gezellige belevings- en foodtruckfestival vindt plaats van 24 tot en met 26 juni in het Regenboogpark. Daar zal ook Waregem Kinderstad en Dansen In Culturen plaatsvinden.