Familieleden, kennissen en vrienden waren allemaal zondagnamiddag 16 juli aanwezig in wzc De Zonnewende in Meulebeke om de 100-jarige Margaretha Devaere in de bloemetjes te zetten.

Ook burgemeester Dirk Verwilst en schepenen Danny Bossuyt en Rik Priem kwamen de gelukwensen namens de inwoners van de gemeente en van het koningshuis overmaken. Tijdens het uitgebreid koffie- en taartmoment zorgden Walter en Willy voor de nodige ambiance. En Margaretha genoot als geen ander.