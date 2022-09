Praatgroep Kankerpartners weer actief

Kankerpatiënten worden op alle manieren begeleid in de oncologische centra. Hun partners blijven volgens Jeannine Corthals, ooit verpleegster in het UZ Gent, echter wel vaker in de kou staan. De praatgroep die zij daarvoor in 2019 oprichtte, neemt op 15 september na twee coronajaren, een doorstart.

Jeannine Corthals, ook bekend als bestuurslid van kunstkring Arte 4, was vroeger verpleegster in het UZ Gent en in de Medische Huizen van garnizoenen van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland. Ze gaf ook jarenlang alle medisch-technische vakken en de praktijklessen in de opleiding Zorgkundigen aan het Koninklijk Atheneum Bensberg. Haar echtgenoot is arts op rust.

Corthals wil kanker naar eigen zeggen geen taboe laten zijn. “Partners van kankerpatiënten hun ervaringen, bekommernissen en frustraties laten delen met lotgenoten leek me daarom een goed idee. Deel je aanpak van die knap lastige situatie, die je leven op zijn kop zet. Want misschien vonden anderen een oplossing voor een van je problemen.”

Discretie verzekerd

Jeannine Corthals zette in 2019 daarom de praatgroep Kankerpartners op touw. “Het moest een plek worden waar je vrijuit kan praten, discretie verzekerd is.”

Tijdens de coronapandemie vielen de maandelijkse afspraken echter weg. “Maar vanaf 15 september pikken we de draad weer op. Afspreken doen we in de cafetaria van het Rode Kruis in Dienstencentrum Hubert Beuselinck (Elisabethlaan). Het centrum is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, heeft voldoende parkeerruimte en is toegankelijk met een rolstoel. Deelnemen aan onze praatgroep is uiteraard gratis.”

Vanaf 15 september komt de praatgroep elke derde donderdag van de maand samen van 14 tot 17 uur. “Let wel, de praatgroep is er alleen voor partners van kankerpatiënten”, voegt Jeannine nog toe. (MM)

Meer informatie via 0473 43 47 38 en jeannine.corthals@skynet.be.