Praalgraf Adornes teruggeplaatst in Jeruzalemkapel

Na een afwezigheid van bijna anderhalf jaar is het praalgraf van Anselm Adornes en Margareta van der Banck opnieuw op zijn oorspronkelijke plek in de Jeruzalemkapel geplaatst. Van de verwijdering werd gebruik gemaakt om in de kapel archeologische onderzoek te verrichten.

Het praalgraf is het topstuk van de Jeruzalemkapel en is gemaakt uit Doornikse steen. De tombe dateert uit de tweede helft van de 15de eeuw en is van de hand van Cornelis Tielman. Op de zijwanden prijken tien wapenschilden, maar het is vooral de deksteen die aandacht trekt. Daarop zijn de beeltenissen aangebracht van koopman, aristocraat, intellectueel, humanist, bedevaarder en avonturier Anselm Adornes (1424-1483) en zijn echtgenote Margareta van der Banck (1427-1473).

De verwijdering van het praalgraf was nodig om het grondig te restaureren in het atelier Raymakers-Rossen in Essen. Het was al jaren duidelijk dat het monument in een zorgwekkende toestand verkeerde. Verwering en vuil hadden er voor gezorgd dat heel wat details schier waren verdwenen. Daarnaast zorgde afzetting van zouten op de zwarte steen en afschilfering voor verlies van materiaal. Restauratie en de andere ingrepen zoals de ontzouting en het oplossen van het interne vochtprobleem zorgen er voortaan voor dat verdere aftakeling stopt.

Onderzoek

Het tijdelijk wegnemen van het praalgraf gaf de archeologen de kans om de zone onder de tombe grondig te onderzoeken. Al in de jaren 1980 vond, weliswaar in oncomfortabele omstandigheden, een archeologisch onderzoek plaats door toenmalig stadsarcheoloog Hubert De Witte. Toen werd de harturne van Anselm Adornes gevonden. Nu was het “comfort” er wel en kregen onder andere de archeologen van Raakvlak een unieke kans om een kijkje te nemen in de twee grafkelders.

Bij dit onderzoek werd op het diepste niveau een volledig skelet met anatomische verbanden gevonden. Hoewel het onderzoek nog aan de gang is, blijkt uit de eerste resultaten dat het om een vrouw van tussen de 30 en 60 jaar oud gaat. De kans is dan bijzonder groot dat het om het skelet van Margareta van der Banck gaat. Behalve dit skelet werden nog meer dan vijfhonderd beenderresten zonder verband gevonden die behoorden aan minimum negen volgroeide individuen en één jong kind. Na onderzoek zijn de skeletten opnieuw onder het praalgraf begraven.

Het praalgraf en de rest van het Adornesdomein aan de Peperstraat 1 in Brugge kan dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bezocht worden van 10 tot 17 uur. Info 050 33 88 83, www.adornes.org en info@adornes.org. (Chris Weymeis)