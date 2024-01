Pottenbakker Elsje (49) behaalt label Erkend Ambacht: “Met keramiek maak ik mijn hoofd leeg”

Els Verhaeghe uit de Kortestraat in Lichtervelde behaalde het label Erkend Ambacht in de categorie Pottenbakker. Dit label wordt uitgereikt door de ambachtencommissie van de FOD Economie, en vertegenwoordigt een garantie van authenticiteit, ernst en competentie tegenover de consument.

Els Verhaeghe (49) startte in 2011 met lessen keramiek in TIC in Torhout. “Als kind ging ik met mijn moeder naar het Torhouts Aardewerk kijken. Iets wat me altijd is bijgebleven. In 2011 bezocht ik de opendeurdag in het TIC, en de keramieklessen werden gegeven in hetzelfde atelier als waar ik met mijn moeder was geweest. Mijn mama stierf 22 jaar geleden, en voor mij was dat een soort teken om met die lessen te starten.”

Bijberoep

“In 2011 kocht ik mijn eerste draaischijf tweedehands in Eindhoven. In 2018 ben ik in bijberoep begonnen. Keramiek is voor mij hetgeen ik moet doen om mijn hoofd leeg te maken. Ik volg nog altijd cursussen, al zijn het intussen masterclasses. Zo volg ik binnenkort een cursus, gegeven door een Spaanse keramist.”

Els geeft zelf ook cursussen. “Ik kreeg hier en daar de vraag om cursussen te geven en heb me daar dan op toegespitst.” Vier draaischijven, plaats voor vier cursisten per avond. “Ik hou het bewust voor kleine groepen, zodat ik voor iedereen evenveel tijd heb.” Ook op de creatieve beurzen is Els vaak terug te vinden. “De laatste tijd doe ik vooral de markten in Nederland, daar waarderen ze keramiek heel erg.”

Kers op de taart

De titel van Erkend Ambacht wordt niet zomaar in de schoot geworpen. “Ik heb een lijvig dossier moeten indienen”, vertelt Els, “maar voor mij is het wel de kers op de taart. Met dit label onderscheid ik mij van anderen. Het label is zes jaar geldig, en hiermee kan ik deelnemen aan de Dag van de Ambachten.”