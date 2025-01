Postgebouw te koop, maar kantoor verdwijnt niet

Er is wat beroering ontstaan nadat op een website van een makelaar het postgebouw in het centrum van Zwevegem te koop werd aangeboden. Deze commerciële ruimte, met een oppervlakte van 761,31m², wordt in de advertentie omschreven als een veelzijdig pand dat gelegen is op een uiterst zichtbare locatie aan het kruispunt van de Avelgemstraat en de Otegemstraat, recht tegenover de ruime parking op het Toyeplein.

Het pand beschikt over een gevel aan de Avelgemstraat en biedt toegang tot het magazijn en de garages via de Kortrijkstraat. Het is te koop voor 650.000 euro.

Het gebouw is geen beschermd erfgoed, maar wel het huis waar Leo Leander Bekaert op 28 januari 1855 werd geboren, nu dus 170 jaar terug. Een gedenkplaat aan de gevel herinnert ons aan dit leuk weetje. Leo Leander Bekaert stichtte het, toen nog kleine bedrijfje ‘Bekaert’ op 25-jarige leeftijd in 1880. Hij overleed op 25 oktober 1936.

Geen verhuisplannen

Bij heel wat inwoners leeft de vrees dat het postkantoor zou verdwijnen, maar dat blijkt niet meteen het geval te zijn. “Het klopt dat bpost in Zwevegem momenteel haar kantoor huurt van de huidige eigenaar, die het volledige gebouw (dus niet alleen de kantoorruimte) te koop heeft gesteld. Echter hebben wij vanuit bpost geen verhuisplannen met dit kantoor. In principe hebben wij gewoon de ambitie om het kantoor te houden waar het nu is, al dan niet met een nieuwe eigenaar”, laat Mathieu Goedefroy, woordvoerder van bpost, ons weten. Hij hoopt dan ook dat dit een geruststellende boodschap is voor de inwoners van Zwevegem.

Mocht de koper toch andere plannen hebben met de site, dan zou bpost uiteraard moeten kijken naar een andere locatie, maar zover zijn we dus bijlange nog niet.