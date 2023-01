Posters van smurfen duiken op bij bewoners van veelbesproken ‘Smurfendorp’ in Kortrijk

In de wijk Drie Hofsteden Kortrijk blijven de huizen met appelblauwzeegroene ‘zwembadtegels’ voor beroering zorgen. De naam ‘Smurfendorp’ viel al vaak, en nu hebben de bewoners al posters van de Smurfen opgehangen als ludieke tegenactie…

Bewoners Sofie Timmerman (31), Ismaël El Mansouri (28), Cindy Van Brabander (37) en Bjorn (41) zijn de kritiek op hun gevels beu en zeggen dat het ontwerp duidelijk genoeg werd gecommuniceerd. Zij wonen er sinds juni 2021 en zijn tevreden met het nieuwbouwproject.

“Akkoord, de groenblauwe tegels zijn heel wat anders dan de roodbruine of gele bakstenen, maar het went wel. Meer nog, eenmaal de straten en de beplanting afgewerkt zijn, wordt het geheel echt mooi en zal alles meer tot zijn recht komen. Al die commotie is eigenlijk overroepen en belachelijk. Moderne architectuur en verandering schrikt blijkbaar sommige mensen af, maar dat is nog geen reden om de buurt op te zetten”, vertelt Bjorn.

Poster aan het raam

De twee huizen hebben nu een poster van de smurfen aan hun raam gehangen als ludieke tegenactie. “We willen niet dat het lijkt of de actiegroep iets tegen de bewoners of de sociale woningen heeft”, verduidelijkt Tina Goosen i.o. van het Actiecomité Drie Hofsteden.

“De bouwtechnische aspecten en regelgeving, de slechte communicatie van Wonen Regio Kortrijk en de stad zijn primair. Het is niet de bedoeling dat er gepolariseerd wordt. De stad en Wonen Regio Kortrijk mogen blijkbaar wetten overtreden, burgers niet. Wij mogen als eigenaar quasi geen baksteen of kleur wijzigen omdat alles in lijn moet zijn met de wijk. Wat die lijn is, weten we niet meer.”