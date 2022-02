Postercampagne voor hondenloopweide in het nieuwe Katelijnepark in Brugge

Wakkere Bruggelinge Marijke Korteweg is een postercampagne gestart, in de hoop dat het stadsbestuur een hondenloopweide realiseert in het nieuwe Katelijnepark.

“Mijn hulphond heeft ook behoefte aan spelen, net als iedere andere hond. Geef hen de ruimte, ze werken zo goed voor hun baasje als het moet. Laat hen genieten, samen met andere honden uit de buurt. En ik, baasje van een gewone hond, loop hier dan ook rond. Ik doe voor hen het kakske in het zakske en hou de weide proper. Dat is solidariteit! Voor properheid en gezelligheid.”

Affiches

Deze boodschap siert de posters die Marijke Korteweg uithangt in de buurt van het Katelijne-eiland in Brugge. Ze ijvert hiermee voor een hondenloopweide in het nieuw aan te leggen Katelijnepark. Deze Brugse vrouw is niet aan haar proefstuk toe. Twee jaar geleden startte ze een affichecampagne voor meer openbare toiletten in de Brugse stadsparken. Die actie kende nog geen succes, maar Marijke Korteweg vertrouwt erop dat het Brugs stadsbestuur haar wens voor een hondenloopweide wel zal vervullen.

“Met een e-mail heb ik Burgemeester en Schepenen op de hoogte gebracht van mijn plan om eerstdaags meerdere exemplaren van de ingesloten kleine poster uit te hangen op de lap grond waarop ze het Katelijnepark plannen, dit om alle hondenbezitters, die daar regelmatig rondwandelen te sensibiliseren”, verduidelijkt Marijke Korteweg.

Solidariteit

“Heel veel hondenliefhebbers, die ik aansprak, zijn enthousiast over een dergelijke weide gebaseerd op solidariteit. De Vrienden der Blinden, die blinde geleidehonden opleidt, een blinde hulphond eigenaar en ikzelf dienden dit plan iets meer dan een jaar geleden in bij Burgemeester en Schepenen.”

“Onlangs liet de burgemeester mij weten dat er in het ontwerp van structuurplan voor het Katelijnepark een hondenloopweide nog niet opgenomen is. Maar het stadsbestuur overweegt of dit voorstel ingepast kan worden”, stelt de actievoerder. Een omheinde hondenloopweide zal nooit het volledige terrein van het Katelijnepark kunnen innemen, maar zou kunnen gecombineerd worden met begrazing door een geherderde schaapskudde. Dat voorstel wordt onderzocht.”

Ondertussen probeert Marijke Korteweg zoveel mogeljk mensen te sensibiliseren om dit voorstel te steunen en een unieke (hulp)hondenweide mogelijk te maken in het Katelijnepark….