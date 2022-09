Positieve ervaringen bij scholen en partners: buurtnetwerk wordt verdergezet

De Vuurtorenwijk is een stuk kindvriendelijker geworden. Dat blijkt uit de ‘proeftuin buurtnetwerk Vuurtorenwijk’ waarbij de voorbije 3 jaar werd samengewerkt. “Dit project moet verder opgevolgd worden”, laten de scholen weten.

Oostende startte op de Vuurtorenwijk in 2019 een experiment met een buurtgericht netwerk voor gezinnen en kinderen met als doel gezinnen en partners samen te brengen om de omstandigheden en leefomgeving van de gezinnen te verbeteren.

“De keuze op deze buurt is weloverwogen. Er wonen veel kinderen en de wijk is fysiek afgescheiden van anderen wijken. Mensen hebben hier het gevoel dat ze ver moeten gaan voor bijvoorbeeld vrije tijd. Er waren wat noden. Ook stonden de wijkactoren hier bijna te springen om samen te werken”, zegt Niek Vanmaeckelberghe (coördinator lokaal gezinsbeleid).

Een 20-tal partners, waaronder scholen, straathoekwerk, de kinderopvang, De Katrol en bibliotheek, werkt mee. Het proefproject liep verder tijdens de pandemie.

Leeshuisje

Er werd een vragenlijst opgesteld voor de schoolgaande kinderen van het derde tot zesde leerjaar. Daarin werd gepolst naar de hobby’s en de noden.

“Op basis van de lijst werd een aantal middagactiviteiten georganiseerd die de link leggen tussen de twee scholen”, luidt het. Ter hoogte van zaal Sluisvliet werd ook een pleintje kindervriendelijker gemaakt: met meer groen, voetbaldoelen, een hinkelparcours, nieuwe banken en een leeshuisje. In de zaal is er ook groter bouwspelmateriaal aanwezig waarmee de kinderen binnen of buiten kampjes kunnen bouwen.

Niek Vanmaeckelberghe: “De grote verdienste van dit project is dat iedereen op de wijk elkaar sneller vindt om samen te werken. Tussen de scholen en de partners loopt dit goed. Ook werken Arktos en Buurtsport nu samen, terwijl ze vroeger naast elkaar organiseerden.”

Doe voort

Jan De Wit (directeur van OLVO Vuurtoren) : “Dit is een mooi project maar hier mag het niet stoppen. Het moet verdergezet worden.”

Niek Vanmaeckelberghe : “We zitten nu met verschillende diensten samen om na te gaan hoe we dit in onze reguliere werking kunnen inbedden. Ook de stadmarinier kan op signaal van de actoren groepen bij elkaar brengen. Het zal niet uitdoven, maar we moeten goed nadenken hoe we het wel warm kunnen houden.”

Er waren ook passende geschenken omdat uit onderzoek bleek dat taalstimulatie belangrijk is in de wijk waar veel gezinnen thuis geen Nederlands praten. Het netwerk kocht alvast 70 boeken voor elke school en deed hen ook een ‘kamishibai-set’ cadeau. Met deze vorm van Japans verteltheater aan de hand van tekeningen kan men het Nederlands oefenen; de scholen krijgen er ook een workshop over. De stad heeft nog geen nieuwe wijk aangeduid voor een vervolg.