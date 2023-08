Positief overleg tussen nieuwe eigenaars en clubleden TC Roeselare

Maandagavond was er bij tennisclub Roeselare een overleg tussen de huidige clubleden en de nieuwe eigenaars. De leden waren ongerust over het voortbestaan na het bekendmaken van de nieuwe plannen.

“De bespreking met Arenal was heel constructief”, vertelt een clublid, dat liever anoniem blijft. “Oorspronkelijk zouden de vier binnenterreinen verdwijnen, maar na overleg zullen twee terreinen behouden worden. Ze waren aangenaam verrast door de positieve geest van de club. En ze wisten niet dat tennis zo hard leefde in TC Roeselare. In tegenstelling tot sommige andere clubs waar tennis soms op de achtergrond komt.”

Buitenterreinen

“De buitenterreinen blijven behouden. De bar wordt uitgebreid en zal 7/7 open zijn. Er zal ook gelegenheid zijn om een hapje te eten. De douches en kleedkamers worden volledig vernieuwd. Er komt een systeem met codes op de sloten waardoor de terreinen al heel vroeg/ laat kunnen betreden worden. Arenal wil meer activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld barbecues, tornooien, interclub blijft behouden, lessen padel (was nog niet) en lessen tennis.”

“De vooruitzichten stemmen de leden goedgezind. Het enige dat ons nog zorgen baarde was het winterseizoen. Dan bereiden de tennissers zich volop voor voor het interclubseizoen en de tornooien. Dit wil zeggen dat er zeker een paar keer per week gespeeld moet worden. Met twee binnenterreinen is het moeilijk om alle competitiespelers hiervoor de kans te geven. Een goeie voorbereiding is echter noodzakelijk.”

Winterseizoen

“Arenal is volop bezig met te bekijken hoe ze dit in de toekomst kunnen opvangen. Een optie is om een ballon te plaatsen over enkele buitenterreinen zodat hier ook in de winter kan gespeeld worden. Hiervoor zullen offertes opgevraagd worden en wordt de haalbaarheid ingeschat. Ook enkele all dessin terreinen buiten zijn een denkpiste. Als leden moedigen wij de vernieuwing aan en we hopen dat er een oplossing kan gevonden worden voor het winterseizoen. Dan zien wij uit naar de toekomst. ” (SBR)