Poseren bij Brugse politiecombi voor je communiefoto’s

Kinderen met een boontje voor de politie kunnen zaterdag bij de Brugse politie terecht voor een leuke foto voor op de uitnodiging voor hun communie- of lentefeest.

“Ieder jaar weer krijgen medewerkers van ons korps de vraag van kinderen of hun ouders of het niet mogelijk is om eens te poseren bij een stoere politiewagen”, zegt woordvoerster van de Brugse Lokale Politie Lien Depoorter. “Die foto wilden ze dan gebruiken voor bij het uitnodigingskaartje voor hun communie- of lentefeest. En in de mate van het mogelijk werd daar dan ook wel op ingegaan. Maar nu leek het ons, zeker met corona zo goed als achter de rug, wel eens interessant om proactief zelf het initiatief te nemen.”

“Vandaar dat we via onze Facebookpagina dus een oproep gelanceerd hebben naar wie er interesse heeft om op zaterdag 26 maart te komen poseren bij een van de wagens uit ons uitgebreid wagenpark. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op een digitaal formulier en zich inschrijven voor een tijdslot van dertig minuten. De beheerder van ons wagenpark zorgt ervoor dat de nodige wagens ter beschikking zijn en netjes voor de dag komen.”

“Een fotograaf moeten de kindjes natuurlijk wel zelf mee brengen. Momenteel hebben zich al elf kinderen aangemeld; en neen, dat zijn zeker niet alleen jongens. Naast zes jongens hebben er zich ook al vijf meisjes ingeschreven. Onze recente promo- en infocampagne met de kleine Nina in de hoofdrol deed zo mogelijk toch haar werk…”