Portugese president geniet van een Brugse Zot tijdens staatsbezoek aan Brugge

Donderdag bracht de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa een staatsbezoek aan Brugge. Hij trok naar het veilinghuis Van De Wiele en had een ontmoeting met de studenten van het Europacollege in het café 2be waar hij een Brugse Zot dronk.

In de voormiddag bezocht Marcelo Rebelo de Sousa, die vergezeld was van minister van Buitenlandse Zaken Joao Gomes Cravinho, de haven van Zeebrugge, waar hij een gesprek had met enkele bestuurders van Port of Antwerp-Bruges. “De president heeft de Fluxus-terminal bezocht, hij was zeer geïnteresseerd in waterstof als energiebron van de toekomst”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Dat Marcelo Rebelo de Sausa Brugge bezocht tijdens de meerdaags staatsbezoek aan België, is niet verwonderlijk. Er zijn vele historische linken, denk maar aan Isabella van Portugal, de derde vrouw van de Bourgondische hertog Filips de Goede. “De eerste schepen die het middeleeuwse Brugge aandeden, waren Portugese schepen. Nu verhandelt onze Zeebrugse haven jaarlijks 2 miljoen ton goederen uit Portugal. Vooral auto’s die in een Portugese fabriek geproduceerd worden”, aldus Dirk De fauw.

Zwaantjes

Na het havenbezoek trok de 43-koppige Portugese delegatie naar het Brugse stadhuis op de Burg. In het kielzog van de president reisden tal van Portugese parlementsleden mee naar Brugge.

Burgemeester Dirk De fauw en waarnemend gouverneur Anne Martens wachtten de Portugese president op aan de ingang van het stadhuis, waar de rode loper uitgerold werd. Een indrukwekkende colonne van ‘zwaantjes’ begeleidde de delegatie. En toch verstoorden een vuilniswagen en een paardenkoets, die net de Burg optreden voor de Portugese hoogwaardigheidsbekleders, bijna het protocol.

Banket

De dochter van wijlen Wilfried Martens kreeg drie zoenen van Marcelo Rebelo de Sousa, nog vooraleer Dirk De fauw kon uitleggen dat zij Carl Decaluwé, die op missie is in China, verving. Vervolgens wachtte in de gotische zaal van het stadhuis om 14 uur – perfect getimed voor een Portugese lunch – een banket voor de hoge gasten, bereid door leerlingen van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte.

Marc Van De Wiele toont eeuwenoude drukken aan de Portugese president. © svk

Gezien het wisselvallig weer had de protocoldienst van de Stad Brugge twee opties opengelaten voor het namiddagprogramma: bij hevige regenbuien zou een wandeling naar veilinghuis Van de Wiele geschrapt worden en vervangen worden door een bezoek aan het Groeningemuseum, waar een portret van Isabella van Portugal, geschilderd door de Vlaamse Primitief Petrus Christus hangt. Voor alle zekerheid had de politie het paaltje uit de Blinde Ezelstraat verwijderd, zodat voor het eerst sinds de jaren 1990 de presidentiële auto’s door dat nauwe straatje konden rijden.

Erasmusbijbel

Maar het zonnetje scheen en Marc Van De Wiele mocht in zijn veilinghuis in Groeninge enkele eeuwenoude drukken tonen aan Marcelo Rebelo de Sousa, die naar verluidt erg geïnteresseerd is in historische documenten. Hij bewonderde onder meer een eerste druk van de Griekse Erasmusbijbel, die onlangs bij Van De Wiele voor 170.000 euro geveild werd en binnenkort vertrekt naar de nieuwe eigenaar. Uiteraard mocht een presentatie van een boek van Brugges eerste drukker Collard Mansion niet ontbreken.

De Portugese president genoot samen met Dirk De fauw van een Brugse Zot in 2be. © svk

De president sloot zijn bezoek aan Brugge af met een gesprek met enkele Portugese studenten aan het Europacollege in het biercafé 2be in de Wollestraat. Hij wou er ook per se een Brugse Zot drinken. Bijna zorgde uitbater Philip Maes voor een diplomatiek incident, toen hij in plaats van Brugse Zot een Paljas wou serveren….