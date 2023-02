Port of Antwerp-Bruges verdeelt 3.000 brooddozen voor Zeebrugse ‘Haventoppers’

Voor de tweede keer is Zeebrugge door Port of Antwerp-Bruges opgenomen in de campagne “Haventoppers”, die in Antwerpen al vijf jaar loopt. Vorig jaar kreeg iedereen die in de haven werkt een koffiemok aangeboden, dit jaar is het geschenk voor de “broodnodige mensen” een brooddoos.

Vandaag donderdag 2 februari startte het campagneteam in de achterhaven bij CLdN-Wallenius Wilhelmsen Solutions, de Jozef Verschaveweg, Seabridge, International Car Operators (ICO) en Bridgestone. Morgen vrijdag 3 februari kan iedereen die in de haven werkt een brooddoos ophalen van 8 tot 9.30 uur aan het Opleidingscentrum Zeebrugge, van 10 tot 11.30 uur aan TCZ in de Kielstraat op de Transportzone, van 12 tot 13.30u bij PSA, van 13u45 tot 15u15 bij CSP Terminal en van 15.30 tot 17u in de Henri Victor Wolvenstraat. Volgende week komt het havengebied van Antwerpen aan de beurt.

Onverwacht souvenir

“Dankjewel. Wij moeten ons iedere dag bewijzen, dus een doos vol boterhammen met energie komt goed van pas”, lacht een havenarbeider bij ICO. “Dit gebaar wordt door iedereen enorm geapprecieerd”, zegt managing director Marc Adriansens van ICO. “Alleen al aan ons hoofdkantoor halen de mensen vandaag zeshonderd brooddozen af. We hebben toevallig buitenlandse klanten op bezoek en ook zij zijn blij met dit onverwachte souvenir.”

Duurzaam product

In Zeebrugge worden 3.000 brooddozen verdeeld. “Voor heel Port of Antwerp-Bruges kochten we 14.000 brooddozen aan. We kiezen elk jaar voor een lokaal gemaakt, duurzaam product dat iedereen kan gebruiken. is. Daarvan worden er op de bedrijfssites in Zeebrugge 3.000 uitgedeeld en de rest aan de Antwerpse dokken en intern”, zegt ondervoorzitter van de haven Dirk De fauw.