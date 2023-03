Popverbranding en 350 ‘masjers’ sluiten Keikoppencarnaval af: “Ongezien veel volk voor ons carnavalsweekend”

Het Keikoppencarnavalsweekend zit erop. De Keikoppencarnavalstoet trok zondag door de Poperingse straten voor de 55ste editie. Het organiserende Keikoppencarnaval vzw trok alles uit de kast om een topeditie op poten te zetten en daar slaagden ze in. “We sloten het weekend af met ruim 40.000 bezoekers tijdens de stoet en maar liefst 350 deelnemers aan de maskerade”, zegt Jeroen Horré van Keikoppencarnaval vzw.

Prins Carnaval Djody en Prinses Carnaval Grietje openden donderdagavond het carnavalsweekend in café De Ster. Burgemeester Christof Dejaegher overhandigde de sleutel van de stad aan Prins Carnaval Djody en Prinses Carnaval Grietje. De kleinste Keikopjes leefden zich op vrijdag uit tijdens de 25ste editie van de kindercarnavalstoet. Zo’n 1.700 kinderen trokken verkleed door de Poperingse straten. “De kinderstoet was schitterend! Het hele weekend was een echt overdonderend succes. Het volledige programma trok heel veel volk”, zegt Jeroen Horré van het Keikoppencarnaval vzw.

“De seniorennamiddag in De Kouter op donderdag was uitverkocht. De inschrijvingen moesten we zelfs stopzetten wegens plaatsgebrek. Bal Carnaval op vrijdagavond zorgde opnieuw voor een volle fuifzaal in De Kouter. Op zaterdag liep de Maeke Blyde vol voor de kindernamiddag.” Het hoogtepunt van het carnavalsweekend stond zondagnamiddag op het programma met de 55ste Keikoppencarnavalstoet. Maar liefst 46 groepen gaven het beste van zichzelf en ze werden door heel wat toeschouwers bewonderd. “Volgens de politie waren er ruim 40.000 toeschouwers om te kijken naar de 55ste editie van de Keikoppencarnavalstoet. Op zaterdag- en zondagavond stond de maskerade opnieuw op het programma. Er waren maar liefst 350 inschrijvingen. In 2022 waren er 250 deelnemers.” Ook het Poperingse stadsbestuur was opnieuw van de partij om te masjern. Ze brachten het ‘Verhaal van Poperinge’, met de abt van Omaars, een hoppeboer, een wever van Poperingsch laken, de Graaf van Vlaanderen en zijn ridder.

Ook het Poperingse stadsbestuur was opnieuw van de partij om te masjern.

“Op alle aspecten dus een extreme editie, ongezien veel volk voor alle activiteiten. Als organisatie zijn we echt blij. We hebben ons in heel wat bochten moeten wringen tijdens het carnavalsweekend om alles klaar te krijgen. De ontlading was groot tijdens en na de popverbranding die het weekend zondag om middernacht afsloot.”

