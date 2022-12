Poppies Run schenkt cheque aan ‘t Zunnetje

Op 13 november vond de jaarlijkse editie van de Poppies Run plaats. Na de huldigingen en verdeling van de podiumplaatsen in OC Zonnerad was het tijd om Welzijnschakel ’t Zunnetje in de bloemtjes te zetten.

We bemerken Luc Titeca (geel shirt), die namens de Poppies Run een cheque van 2000 euro mocht overhandigen aan de vertegenwoordigers van ‘t Zunnetje, Christine Van Exem, Philippe Rassalle en An Denorme.

(ZB)