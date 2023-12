Popjes bieden troost tijdens Koesterweek in Ruiselede

Op initiatief van vzw Berrefonds organiseert ook de gemeente Ruiselede van vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 december een Koesterweek, om aandacht te vragen voor alle gezinnen die een kind missen. In de bibliotheek zullen onder andere troostpopjes worden opgesteld.

Onder het goedkeurende oog van schepen voor sociale zaken Linda Wyckstandt (RKD) zet Jozefien Craeymeersch van het Sociaal Huis zich met haar team in om van de Koesterweek een succes te maken. Jozefien maakte zich in Ruiselede al verdienstelijk als brugfiguur tussen school, gezin en buurt. Vorig jaar toonden al 191 steden en gemeenten hun hart door de hele week de Koestervlag te laten wapperen. Vanaf dit jaar is Ruiselede ook een Koestergemeente.

“Alle medewerkers zullen die week een hartjespin dragen – die overigens ook te koop is – er volgen speciale posts op sociale media en er komt een koesterstandje met infomateriaal in de bibliotheek”, aldus Jozefien. Zo wil ze iedereen tijdens de Koesterweek de kans geven om zijn of haar hart te tonen voor gezinnen met verdriet.

Troostpopjes

“We voorzien ook zo’n 25 speciale troostpoppen, ontwikkeld door vrijwilliger Marleen Smessaert en gebaseerd op het popje Hoop uit het magazine van Ferm”, laat Jozefien weten. “Het popje is een ontwerp van Monique Vanoppen, vrijwilliger bij Ferm Betekom en Ferm Mamadepot Begijnendijk. De popjes kunnen meegenomen worden door gezinnen die er behoefte aan hebben. Hopelijk kan zo’n popje kinderen en gezinnen de nodige troost bieden en helpen omgaan met het gemis.” (GGM)