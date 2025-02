Poperingse zesdejaars vieren 100-dagen

Gisterenavond en deze ochtend vierden de zesdejaars van het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge hun laatste 100 dagen aan de middelbare school. En dat gaat zoals ieder jaar gepaard met feest, opvallende outfits, en veel ambiance.

Hoewel de viering vooral draait om plezier maken, wordt er altijd ook aandacht besteed aan veiligheid en verantwoord feesten. Scholen en stadsbestuur werken samen om de festiviteiten in goede banen te leiden. Vanmorgen verzamelden de feestvierders vroeg bij de schoolpoorten, wat leidde tot wat lawaai en verstoring, maar over het algemeen verliep de ochtend vlot. Er was geen schade op straat, geen verkeersproblemen, en geen vandalisme. Iets wat in het verleden vaak wel het geval was. Al met al verliepen de 100-dagen dus rustig.