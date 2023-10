Poperingse scholen planten bloemen ter herdenking van WO I

Poperinge organiseerde bloemplantacties in samenwerking met lokale scholen in het kader van de actie ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’. Het provinciebedrijf Westtoer heeft deze actie op poten gezet binnen het WO I themajaar LANDSCAPES | Feel Flanders Fields. Het herdenkingslandschap van de Westhoek wordt letterlijk in de bloemetjes gezet.

Nog tot 11 november worden op 31 verschillende WOI-sites bloemen geplant. “Westtoer koos voor dit project de Alliumbloem, een sierui die symbool staat voor bescherming en het afwenden van gevaar. Deze nieuwe bloem verbindt de vele internationale partners binnen het herdenkingstoerisme. De Allium is ook eenvoudig te planten en zeer geliefd bij bijen en vlinders. Ze bloeit elk jaar in mei en juni”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Roesbrugge en Lijssenthoek

De Hoppestad plantte bloembollen op twee locaties en kreeg daarbij de hulp van lokale scholen. “In Roesbrugge plantten het derde en vierde leerjaar van VBS De Krekel 250 bloemen bij het kunstwerk ‘Fallen Poppies’. Het kunstwerk maakt ook deel uit van het themajaar en werd eerder dit jaar geplaatst. Op Lijssenthoek Military Cemetery, de tweede grootste militaire begraafplaats in Vlaanderen, hielpen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van VBS De Kleine Prins de Technische dienst om 2.500 bloembollen te planten”, aldus Verbeke. “Na afloop werden de kinderen verwend met een lekkere warme chocolademelk.”