Poperingse scholen organiseren keilekker ontbijt

Op zondag 5 maart organiseert de ouderraad van alle Poperingse scholen met de steun van lokale handelaars een groot ontbijt voor leerlingen, ouders en sympathisanten. “Het doel is om een gezellig samenzijn op poten te zetten”, zegt voorzitter Geert Vandewynckel.

“In Poperinge was er op onderwijsvlak het Onze-Lieve-Vrouwe instituut, het College, het VTI en De Ast. Met de Keiwijzer kwam er een eerstegraadsschool en ondertussen ziet het onderwijslandschap er wat anders uit. Er is de Keiwijzer, het Lodewijk Makeblijde College als tweede- en derdegraadschool en De Ast voor buitengewoon onderwijs”, legt Geert Vandewynckel, voorzitter van de ouderraad uit.

Ontbijtbuffet

“Voor de coronacrisis was de organisatie van een ontbijt een beginnende traditie van de Keiwijzer. De organisatie van een ontbijt pikken we nu opnieuw op en we trekken het open naar alle Poperingse middelbare scholen. Alle leerlingen, ouders en sympathisanten zijn welkom voor het ontbijtbuffet in het schoolrestaurant van het voormalige Sint- Janscollege.

“We willen mensen samenbrengen en een leuk, ontspannend moment organiseren. We hopen zo dat mensen elkaar leren kennen en dat ze de school beter leren kennen. Daarnaast hopen wij, als ouderraad, dat we de ouders beter leren kennen. Uiteraard ook mooi meegenomen als ouders de werking van de ouderraad leren kennen en dat we misschien zo potentiële mensen kunnen aantrekken voor de ouderraad. Helpende handen zijn welkom.”

Lokale producten

“Ons ontbijt bevat producten van lokale handelaars uit Poperinge of de directe omgeving. Het is fijn om zo betrokkenheid te creëren. Het wordt een gezellig ontbijt met een kopje koffie, een croissant en homemade granola en broodpudding, verse fruitsalade en nog veel meer. Voor de allerkleinsten zal er ook speelgoed van de Mobiele Stokpop aanwezig zijn op de speelplaats”, zegt Geert. “Als ouderraad staan we in voor de bediening van het ontbijt. Een tiental leerlingen uit de leerlingenraad zullen ons hierbij helpen. Het is belangrijk om de leerlingen ook hierbij te betrekken.”

Het ontbijt wordt geserveerd op zondag 5 maart in het schoolrestaurant van De Keiwijzer van 8.30 tot 10.30 uur. Inschrijven kan nog tot en met zondag 26 februari via deze link, ouderraad.dkwlmc@vsop.be of onderstaande QR-code.