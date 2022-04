Poperingse Rainbow Fun Run kleurt 215 lopers met poeder

De Rainbow Fun Run trok zondag door de Poperingse straten. Enkele tweedejaarsstudenten Sport en Bewegen van Howest in Brugge organiseerden het sportevenement en mochten 215 inschrijvingen noteren. De opbrengst van het sportevenement gaat naar vzw De Walhoeve.

De studenten Sport en Bewegen van Howest in Brugge kregen binnen het vak Sport Business Project de mogelijkheid om een evenement te organiseren. Enkele Poperingse studenten opperden het idee om, in samenwerking met de Poperingse sportdienst, hun evenementen te organiseren in de Hoppestad.

Zondag werd de Rainbow Fun Run georganiseerd en die kon rekenen op 215 inschrijvingen. “We hadden gehoopt op 200 inschrijvingen en konden niet geloven dat dit ook werkelijkheid is geworden. We zijn dus zeer tevreden”, klinkt het bij de organiserende studenten Jasmien Beddeleem en Hanne Vanwachtendonck uit Poperinge, de Ieperse Jana Phillips en Lies Delbeke uit Deerlijk. Een duatlon werd enkele weken geleden al georganiseerd door medestudenten.

Kleurenpoeders

De recreatieve Rainbow Fun Run had een parcours van 5 kilometer en was gebaseerd op de welbekende Color Run. De deelnemers kregen onderweg kleurenpoeders over zich heen, zodanig dat iedereen kleurrijk over de finish kwam. Ook werden er obstakels op het parcours geplaatst. “De run is zeer goed verlopen. Iedereen kwam aan met een glimlach op het gezicht. Als organisatoren vonden we dat de tijd vloog en zijn we heel tevreden met het eindresultaat.”

De opbrengst van de Rainbow Fun Run gaat integraal naar het goede doel. “We hebben een mooie winst voor ons goed doel vzw De Walhoeve. Deze vzw doet in jeugdzorg en verschillende andere activiteiten zoals begeleiding, heroriëntering en crisishulp. Hoeveel we precies kunnen doneren, weten we nog niet”, besluiten de organiserende studenten.