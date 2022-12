Poperingse Leen Harinck brengt kerst en ambachten samen met Winter in de Vlamingstraat

Kunst, koffie en workshops komen samen bij in het Creatief Huis van Leen Harinck. De Poperingse ging op 14 oktober van start met haar zaak en deze maand organiseert ze met Winter in de Vlamingstraat een evenement rond kerst en ambachten. Gedurende drie weekends kan je acht ambachtsmensen ontdekken. “Originele cadeaus, demonstraties en heel wat sfeer en gezelligheid”, zegt Leen.

“Het Creatief Huis staat voor coffee & drinks, workshops en art. In het Creatief Huis komen creativiteit en genieten samen. Hier kan je genieten van een heerlijk kopje koffie, geselecteerde thees, zorgvuldig gekozen wijn en verrassende biertjes. Het huis is een inspirerende plek waar je op reservatie workshops met een kunstzinnige toets kan volgen”, zegt Leen Harinck (46).

Plastische kunsten

Samen met haar partner Guy Depoorter woont ze in Proven, maar binnenkort in de Vlamingstraat in Poperinge. Samen hebben ze één zoon Wannes. Naast uitbaatster van het Creatief Huis is ze ook medewerkster in café In de Vrede in Westvleteren, de zaak van haar man.

“Van opleiding ben ik regentes plastische kunsten. Ik gaf korte tijd les in het secundair onderwijs in Waregem en de kunstacademie van Brugge. Ik besloot met mijn man Guy Depoorter een horecazaak te starten, ‘t Jagershof in Krombeke.”

Creativiteit

“Na 20 jaar bleef de creativiteit borrelen. Vier jaar geleden kochten we de voormalige wijnwinkel Wijnhuis De Rynck om na een volledige renovatie mijn droom waar te maken. Een open huis waar genieten en creativiteit samen kunnen komen.”

Het koffiehuis is open op vrijdag (9 – 18 uur) en zaterdag (10 – 18 uur). De workshops vinden plaats op maandag en woensdag op reservatiedatum.

Winter in de Vlamingstraat

Tijdens drie weekends in december zet Leen kerst en ambachten centraal tijdens Winter in de Vlamingstraat. “Met mijn nieuwe locatie was het een ideaal moment om tijdens de hartverwarmende periode in december een evenement op poten te zetten. Een huis waar creatieve zielen hun ambacht voorstellen en hun eigen producten te koop kunnen aanbieden voor het publiek.”

“Naar aanleiding van kerst en Nieuwjaar is dit een mooie periode om originele geschenkjes aan te schaffen en op hetzelfde ogenblik bepaalde ambachten te ontdekken in een demonstratie.”

Gezellig kader

Winter in de Vlamingstraat, Vlamingstraat 17, start op vrijdag 9 december van 9 tot 18 uur. Zaterdag 10 december van 10 tot 18 uur en zondag 11 december van 14 tot 18 uur, en ook op vrijdag 16 december (9 tot 18 uur), zaterdag 17 december (10 tot 18 uur), zondag 18 december (14 tot 18 uur), vrijdag 23 december (9 tot 18 uur) en zaterdag 24 december (10 tot 16 uur) kan je er terecht.

“In een gezellig kader krijgen mensen de mogelijkheid om nieuwe ambachten en toffe geschenken te ontdekken. Daarnaast kunnen ze ook genieten van een lekkere koffie of thee met aangepast wintergebak, een goed biertje, glühwein of verse soep.”

Ambachtslieden

De acht aanwezig ambachtslieden zijn Mark Bode (draaiwerk in hout), Maison Madelon (decoratief glas in lood), Kleijo (keramiek vanuit warme creatie), Shamir Theia Candles (handgemaakte kaarsen met kristallen), Studio Amai (wenskaarten met een originele twist), Beautiek (decoratief met droogbloemen), Barbara ID (handgemaakte producten met wilgen) en Studio Vär (unieke juwelen). Op regelmatige tijdstippen zijn er ook demo’s te zien.