Poperingse Laure Verbeke bouwt bakkerij om tot voedingsstudio: “Baas van lichaam en geest”

De Poperingse Laure Verbeke werd dit voorjaar eigenaar van bakkerij Debrabandere in Vlamertinge. Broodjes bakken zal ze er niet doen, maar op vrijdag 7 oktober de dag waarop Laure 28 jaar wordt opent ze er wel de deuren van haar nieuwe voedingsstudio. “De gegeten taarten en chocolaatjes zul je bij mij wel kunnen afwerken”, lacht ze.

“Van kleins af aan heb ik altijd wel een sport beoefend: volleybal, voetbal, paardrijden, gecombineerd met krachttraining. Vroeg had ik zelf problemen op vlak van voeding en daarom deed ik een beroep op een coach, Patrick Alleman, om opnieuw gezond te eten en op een degelijke manier te sporten. Door een weddenschap kwam ik in het bodybuilden terecht en deed ik verschillende wedstrijden”, vertelt Laure.

Kennis en ervaring

“Door de steun en ervaring van Patrick stond ik op verschillende internationale podia. De combinatie krachttraining en cardio is wat voor mijn lichaam en geest het beste werkt. Door mezelf regelmatig bij te scholen, geef ik mijn kennis en ervaring door aan anderen. Voor jezelf, je lichaam en je gezondheid zorgen is een belangrijk iets wat velen onder ons vergeten. De maatschappij legt ons genoeg druk op, gun jezelf dan wat tijd om te ontspannen. Niets dat beter helpt dan bewegen.”

Haar gezondheidsstudio opende zo’n vijf jaar geleden de deuren in Poperinge. “Tot voor kort huurde ik daar een zaaltje. Daar heb ik klanten begeleid, doen afzien, plezier gehad en fantastische mensen leren kennen. Corona gaf me de tijd om alles op een rijtje te zetten en na te denken hoe en wat ik wil in de toekomst. Mijn partner Niel D’hondt is mijn steun en toeverlaat geweest om de stap te zetten een handelspand te kopen en te verbouwen”, zegt Laure. “Als Poperingenaar trek ik naar Vlamertinge, maar ik blijf ook in de Hoppestad actief. Ik geef er nog steeds groepsles. Samen met stad Poperinge en stad Ieper werk ik samen voor heel wat lessen zoals aquagym, aquaspinning, callanetics…”

Alles mag, met mate

“Velen denken dat dit een fitness wordt, maar ik noem het liever een gezondheidsstudio. Ik heb enkele toestellen zoals in de fitness, maar heb een volledig andere aanpak. Werken op eigen lichaamsgewicht of kleinere belasting is even effectief. De deuren openen om 7 uur ’s morgens om vrij te kunnen komen sporten.”

“Mijn klanten probeer ik op vlak van voeding te leren: alles mag, met mate. Bewust zijn van wat je eet en hoeveel je eet. Nieuwe soorten groenten of fruit uitproberen, genoeg variëren en voldoende water drinken. Wat beweging? Stop niet als het moeilijk wordt, maar als je klaar bent. Sporten onder begeleiding is vaak net wat zwaarder dan als je het op je eentje zou doen. Vaak denken klanten dat ze niet in staat zijn een oefening uit te voeren of een bepaald gewicht te verplaatsen waardoor emoties soms de bovenhand nemen, dan is het mijn taak om hen in zichzelf te laten geloven, zich erboven te zetten en nog een extra keer uit te voeren. Jij bent de baas van je eigen lichaam en geest.”

Openingsweekend

De nieuwe gezondheidsstudio opent langs de Poperingseweg 242 in Vlamertinge. Het openingsweekend is op zaterdag 8 en zondag 9 oktober telkens van 13 tot 17 uur. “Op 7 oktober vier ik mijn 28ste verjaardag en dit is mijn mooiste verjaardagsgeschenk ooit. Ik wil genieten van wat ik opgebouwd heb en mensen begeleiden.”