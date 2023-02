Poperingse handelaars pakken uit met een lokale outlet markt: “Samen staan we sterker”

Een achttal Poperingse handelaars, uit Popshop vzw, organiseren op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 maart een lokale outlet markt. De grote stockverkoop is er langs de Ouderdomseweg in Poperinge.

“Samen staan we sterker en het is ook veel leuker ondernemen. We leren elkaar op een andere manier kennen en tonen onze winkel op een andere locatie. Steeds met topkwaliteit, maar er wordt aan iedereen zijn of haar budget gedacht. Seizoensgebonden kleding of eindereeksartikelen kunnen we aan een mooie prijs verkopen”, klinkt het bij de deelnemende handelaars.

Breder publiek

“Met een samenwerking bereik je een breder publiek en maken de mensen kennis met ons aanbod terwijl ze anders niet aan ons zouden denken.” De deelnemende handelaars van de lokale outlet markt zijn: Kili Kili, Belle a Mie , Juwelen Buseyne , Cre-Arte, De Speelplekke, Fou de Fleur, Tupperware en Myléne.

De outlet markt is open op vrijdag 3 maart van 14 tot 18 uur. Op zaterdag 4 maart van 10 tot 18 uur en op zondag 5 maart van 10 tot 17 uur. De stockverkoop wordt georganiseerd langs de Ouderdomseweg 9, nabij het nieuwe gebouw van de Poperingse technische dienst. Inkom en parking is gratis. (LBR)