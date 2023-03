Poperingse Fietsbieb blijft een succesvol initiatief: “Voor 3.360 euro aan wisselstukken om fietsen op te knappen”

De Fietsbieb in Poperinge is ondertussen toe aan zijn vijfde werkjaar en dit (kinder)fietsuitleensysteem is een succes in de Hoppestad. In 2022 werden 245 fietsen uitgeleend. De Fietsbieb herneemt haar tweewekelijkse openingen op zaterdagnamiddag in de Engelstraat 10. Poperings schepen Loes Vandromme (cd&v) hielp de vrijwilligers op de heropening.

“We blikken zeker terug op een bijzonder geslaagd 2022. In 2020 werden nog 106 fietsjes uitgeleend, maar vorig jaar klopten we af op 245 uitleningen. Dat is meer dan een verdubbeling in een paar jaar tijd”, zegt verantwoordelijke vrijwilliger Marc Devos bij de start van het vijfde werkjaar.

“Tijdens de wintermaanden is de fietsbieb alleen op afspraak open. Dat is de periode bij uitstek om alle 332 fietsen van een degelijk onderhoud te voorzien en volledig in orde te stellen. Vrijwillige handige harry’s steken daarvoor de handen uit de mouwen. Gedurende het werkjaar zijn ze ook beschikbaar voor kleine en grote herstellingen”, aldus Marc. “Vorig jaar werd er voor 3.660 euro aan wisselstukken gekocht om fietsen op te knappen.”

Fietsbieb gaat digitaal

Wie een kinderfiets wil huren, betaalt eenmalig 20 euro als waarborg. Het jaarlijks huurgeld bedraagt ook 20 euro. “Als de fiets te klein geworden is, kan je die tijdens het lopende jaar omruilen voor een grotere of een andere. Wie een fiets schenkt aan de Fietsbieb hoeft eenmalig het huurgeld van een fiets niet te betalen. Fietsen zijn nog steeds heel welkom. Ook vrijwilligers mogen zich nog altijd melden.”

Ondertussen heeft de Fietsbieb ook de trein van de digitalisering niet gemist. “Sinds vorig jaar beschikt de Fietsbieb over een eigen website met een uitgebreide catalogus van alle beschikbare fietsen. Je kan er een fiets reserveren en hem op het eerstvolgende openingsmoment gaan afhalen. Betalingen kunnen nu ook via payconiq gebeuren.”

(Lees verder onder de foto.)

De vijfjarige Yuna (5) ging langs om haar kinderfiets te ruilen voor een groter maatje. Schepen Vandromme hielp haar een nieuwe fiets kiezen en zorgde dat de nodige papieren in orde werden gebracht. © LBR

Tevredenheid

Vorig jaar werd een tevredenheidsbevraging gehouden bij de leners van de fietsbieb. “De fietsbieb Poperinge krijgt een algemene score van 8,5/10. Gebruikers zijn heel erg tevreden over het onthaal en de service (8,5/10), maar ook over de kwaliteit van de fietsen (8,1/10) en de toegankelijkheid van de fietsbieb (8,2/10). Als onze leners tevreden zijn, dan zijn wij dat natuurlijk ook”, stelt Marc Devos.

De werkgroep herneemt hun tweewekelijkse openingen op zaterdagnamiddag vanuit hun vaste stek in de Engelstraat 10. “Tot eind oktober kan je er op de eerste en derde zaterdag terecht om er een fiets te lenen. Op de heropeningszaterdag 4 maart kwam Loes Vandromme, eerste schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid voor cd&v ook een handje helpen”, vertelt Marc. De vijfjarige Yuna (5) ging langs om haar kinderfiets te ruilen voor een groter maatje. Schepen Vandromme hielp haar een nieuwe fiets kiezen en zorgde dat de nodige papieren in orde werden gebracht.

“Het doet me een plezier om een handje te kunnen helpen”, zegt schepen Loes Vandromme. “De werkgroep kan heel goede resultaten voorleggen op vlak van de tevredenheidsbevraging. Wie ondertussen al vertrouwd is met de Fietsbieb zal die trouwens ook altijd aanraden aan anderen (9,44/10), zo leren we nog uit de bevraging. En dat is nog het mooiste compliment en uiteindelijk de beste reclame.”

De Fietsbieb herneemt haar tweewekelijkse openingen op zaterdagnamiddag in de Engelstraat 10. Poperings schepen Loes Vandromme (cd&v) hielp de vrijwilligers op de heropening. © LBR