Poperingse eindigt ex aequo in finale Top Model Europe

De finale van Top Model Europe is er eentje die de Poperingse Ziggy Sapulette (17) niet vlug zal vergeten: ze eindigde ex aequo met een ander kandidate – er werd geen winnares uitgeroepen. Echt rouwig is ze daar niet om: “Top Model Europe heeft vooral mijn zelfvertrouwen een grote boost gegeven”, zegt Ziggy, die op een internationale carrière mikt.

In totaal namen 25.000 meisjes deel aan Top Model Europe, uit vijftien deelnemende landen. In de finaleweek waren er acht finalisten, één kandidate besloot uiteindelijk toch niet deel te nemen aan de finale. De finaleweek vond in september 2021 plaats in Zuid-Frankrijk, in de omgeving van Montpellier.

“De finale is uiteindelijk wel goed verlopen. Jammer genoeg was er veel jaloezie, die zeker ook tegen mij was gericht. Dat vond ik best lastig. De jury en het publiek vond ik geweldig en ook de fotografen die proberen de modellen op hun best te fotograferen waren heel fijn. Poseren is zeker mijn sterkste kant van het modellenwerk. Ik had uren kunnen poseren”, vertelt Ziggy, wier grootouders afkomstig zijn van de Molukken, een groep eilanden in Indonesië.

Dankbaar

De finale ging uiteindelijk tussen Ziggy en één andere kandidate.

“Het werd een ex aequo. In onze klasse werd geen winnaar gekozen. Dat is natuurlijk heel vervelend en ik was ook boos op het moment zelf.”

Ik kan kiezen voor welk agentschap ik zou willen werken en ik zou graag internationaal doorbreken

“Achteraf gezien ben ik er eigenlijk blij om. Ik sta niet onder contract en kan zelf kiezen bij wie ik dat zelf graag zou willen. Het gelijkspel of een overwinning betekent nu eigenlijk niet veel voor mij. Top Model Europe heeft mijn zelfvertrouwen vooral een grote boost gegeven. Ik weet wat ik kan, waarin ik sterk ben en wat ik nog moet leren. Daarvoor ben ik zeer dankbaar. Mijn coach Michael is geweldig. Hij heeft mij zo geholpen, op alle vlakken.”

“Het is, door de coronacrisis, een lang avontuur geweest; daardoor heb ik wel het gevoel dat ik me niet optimaal heb kunnen ontplooien. Ik had graag meer shows gelopen en zeker veel meer fotoshoots gedaan”, aldus Ziggy.

Shoots en reizen

Door Top Model Europe is Ziggy’s modellencarrière goed van start gegaan.

“Door mijn deelname heb ik meer bekendheid gekregen en zijn er deuren geopend. Ook het zelf promoten en mijn familie en vrienden hebben daartoe erg bijgedragen. Ik sta nu aan het begin van mijn carrière. Nu moet ik het zelf doen en daar kijk ik naar uit. Ik ben gescout door een bureau uit Amsterdam en hoop natuurlijk dat daar iets meer van komt”, zegt Ziggy.

“In de toekomst hoop ik veel shoots te doen. Het liefst voor de grotere merken, en catwalk lopen voor bekende en beginnende ontwerpers. Ik hoop dat ik internationaal kan doorbreken en kan reizen naar Amerika, Azië, Londen, Parijs en Milaan. Ook Scandinavië heeft geweldige ontwerpers.”