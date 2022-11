Poperingse collegemannen zien elkaar na 50 jaar weer terug op school

Op initiatief van Dirk Debuysere en Stef Ryon kwamen de afstudeerrichtingen van het schooljaar 1971-1972 van het Stanislascollege voor het eerst nog eens samen. Hiertoe werd een werkgroepje opgericht met Bernard Heens, (Latijn-Grieks), Gerard Beun en Luc Devos, (wetenschappelijke B), Guido Deplaecie, (wetenschappelijke A), Johan Ingelaere, (Latijn-wiskunde) en Stef Ryon en Dirk Debuysere (economische).

Stef Ryon: “Het College reageerde heel positief. We kregen bijvoorbeeld de medewerking van Domien Doise en Herman Bertier, twee oud-leerkrachten die samen bezig zijn met het catalogiseren van het college-archief. Samen met hen zette ik (met de logistieke steun van CO7 en Westhoek Verbeeldt) op de dag van de reünie een mini-expo op met foto’s en documenten uit onze collegetijd. We mochten ook de refter gebruiken voor een receptie. Samen met Stefaan Declerck, Paul Parret, Jacques Verhaeghe, Maurits Vandekerckhove, Luc Louwagie, Wim Vanden Broeck, Roger Lambert, André De Prêtre, Domien Doise en Hubrecht De Gersem, oud-leerkrachten van toen die er nu ook bij konden zijn, haalden we een pak heerlijke herinneringen op. We kregen een rondleiding in de campus Keiwijzer, de vroegere locatie van het Sint-Stanislascollege door leerkrachten Renaat Devos en Rik Verghote. We waren met 49 oud-leerlingen. Op een totaal van 82 afgestudeerden in 1972 een puik resultaat. Sommige leerlingen van toen zijn immers al overleden, anderen wonen in het buitenland, waren niet vrij of moesten verstek geven wegens gezondheidsredenen. We konden er ook enkele niet bereiken wegens gebrek aan contactgegevens”, zegt Dirk Debuysere.

De meesten hadden elkaar in de voorbije 50 jaar niet gezien, maar de naambadges boden soelaas. Alle ingeschreven oud-leerlingen kregen een boek van het college cadeau. De reünie werd afgesloten met een etentje in De Strooyen Hen, in het gezelschap van alle partners. Er werd afgesproken niet zolang meer te wachten voor een volgende reünie. (AHP)