Poperingse buurvrouwen sponsoren twintig lopers voor Kom Op Tegen Kanker

Twee onderneemsters uit Poperinge met het hart op de juiste plaats die aanpalende winkels runnen, sponsoren elk tien lopers die deelnemen aan de Christmasrun op zondag 18 december.

Het idee ontstond na het ontvangen van een mail van Luc Van Asch. Samen met zijn fietskompanen – met onder andere Mathieu Maes, Bart Coutigny, Wim Dumelie en Dirk Lambrecht – rijdt hij tijdens het hemelvaartweekend van 2023 duizend kilometer bij elkaar ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Maar om die tocht aan te vatten moeten ze per team minimum 5.500 euro inzamelen. Daarvoor kunnen ze rekenen op de steun van de stad Poperinge, maar ook op de inbreng van alle Poperingenaars.

En daarvoor organiseren ze in het kader van Winter in Poperinge al voor de zesde maal in de binnenstad de Clarebout-Christmasrun. Men kan kiezen tussen 4 of 8 kilometer, lopen of wandelen. Bij de laatste editie waren er meer dan 1.200 deelnemers. De opbrengst gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker.

“Ons idee was om die organisatie te steunen door de wedstrijd te sponsoren”, zegt Kathy D’Autry enthousiast. Zij baat Autry uit, een kledingwinkel in de Ieperstraat. “We schrijven elk tien lopers in”, gaat buurvrouw Nathalie Deman, uitbaatster van juwelenzaak Caillou, verder. “Daarmee hopen wij ons steentje bij te dragen voor het goede doel, en het is nog eens een leuk initiatief in hartje Poperinge ook. Er mag wel wat leven in de brouwerij zijn.”

‘Mij overkomt het niet’

“Maar het is voor ons ook een stuk therapeutisch”, zegt Kathy. “We hebben allebei al dierbaren verloren aan die vreselijke ziekte. Je denkt altijd ‘mij overkomt het niet’ – tot het noodlot toeslaat. Zo verloor ik zeer recent mijn papa, en Nathalie haar schoonmama. We kunnen alleen maar hopen dat acties zoals de Christmasrun alle mensen met die ziekte en iedereen die ermee te maken heeft een hart onder de riem steken.”

(PhD/foto MD)