Poperingse Bellewijk wordt rookvrije buurt, maar er komt geen rookverbod

Tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari staat het punt ‘Pilootproject Rookvrije Buurten’ op de agenda. Het stadsbestuur wil het traject toepassen in de Bellewijk, maar er komt geen verbod om te roken.

Het Vlaams instituut Gezond Leven start samen met Kom op tegen Kanker met een project in vier buurten met een hoog percentage mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Volgens de Kansarmoedeatlas is de Bellewijk in Poperinge zo’n buurt. “Vandaar dat Gezond Leven de sociale dienstverlening van Poperinge, actief in de wijk, contacteerde om zich kandidaat te stellen voor dit pilootproject in Vlaanderen. Op de zitting van het vast bureau op 27 september 2021 werd de kandidaatstelling voor het pilootproject goedgekeurd”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Kom op tegen Kanker

Het doel van het project is een methodiek ontwikkelen die inzet op het veranderen van de sociale norm van roken op buurtniveau. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan participatie, wordt er op zoek gegaan naar een draagvlak en wil men buurtbewoners in een maatschappelijke kwetsbare situatie betrekken en empoweren. Gezond Leven wil eerstdaags met het project van start gaan. In september 2023 loopt het traject ten einde. Dit project wordt gefinancierd door Kom op tegen Kanker. Om het traject mee op te zetten, voorziet Gezond Leven een vergoeding van 10.000 euro per deelnemende organisatie. Daarnaast kan de deelnemende organisatie tot maximaal 5.000 euro werkingsmiddelen ontvangen.

“Het roken in de Bellewijk zal zeker niet gedwongen aan banden worden gelegd”, verzekert schepen Vanderhaeghe. “Ik ben er ook niet van overtuigd dat dit met dwang echt zou lukken. Zelf ben ik een jaar of vijf geleden gestopt met roken. Dat ging zonder problemen, vooral omdat ik overtuigd was dat ik wilde stoppen en niet omdat ik er door iemand toe gedwongen werd. Dat is ook de opzet van dit project, een methodiek uitwerken waarmee men mensen mentaal klaar maakt om te stoppen met roken, ervoor zorgen dat ze open staan om te stoppen en hen ook helpen tijdens de periode van het stoppen. Het stadsbestuur zal dus zeker niet met een belerend vingertje gaan zeggen dat men moet stoppen met roken. Dit zou volgens mij zelfs het omgekeerde effect hebben.”

Trajectgroep

“Eerst gaan we een trajectgroep opzetten met vrijwilligers en gebruikers van het buurthuis, buurtwerker, jeugdopbouwwerker, iemand van De Mandel, enzovoort. Met die mensen gaan we dan kijken hoe we best de mensen uit de buurt gaan bevragen omtrent roken. Met die info zal dan een actieplan worden opgesteld waarmee we het denken over roken willen veranderen. Ik hoop oprecht dat we daarin slagen.” (AHP)