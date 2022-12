Poperings stadsbestuur zoekt beelden en verhalen dienstencentrum

Het dienstencentrum in de Deken De Bolaan sluit binnenkort de deuren. In 2023 wordt de site verkocht. Het stadsbestuur is op zoek naar beelden en verhalen van en over het dienstencentrum, van vroeger tot nu.

Het gebouw in de Deken De Bolaan was oorspronkelijk een Rijksschool voor de lagere afdeling. In 1986 kocht de stad het en maakte er een dienstencentrum van. Decennialang organiseerden Poperingse verenigingen er honderden activiteiten.

Renoveren geen optie

Velen hadden er doorheen de jaren ook hun vaste stek. De voorbije maanden vond de dienst Cultuur van de stad samen met de vaste gebruikers een nieuwe stek voor hun activiteiten. En zo komt met het jaareinde ook een einde aan het gebruik van het dienstencentrum.

Loes Vandromme (CD&V), schepen van Cultuur: “Vanuit het stadsbestuur willen we onze verenigingen ondersteunen door goede infrastructuur aan te bieden. Het dienstencentrum heeft letterlijk zijn dienst gedaan, renoveren was geen optie meer.”

Afscheidsmoment

“Het was niet eenvoudig maar het is gelukt om een nieuwe plek te vinden voor onze vaste gebruikers. In de toekomst zal ook De Kring, het nieuwe huis voor verenigingen, meer mogelijkheden bieden. Nu is het tijd om afscheid te nemen. Een fijn moment om even herinneringen op te halen, maar ook naar de toekomst te kijken.”

Neem je samen met het stadsbestuur afscheid van het dienstencentrum? Op zaterdag 28 januari wordt het bekende gebouw in de Deken Debolaan een laatste keer opengesteld voor het publiek. Met een hapje en een drankje worden herinneringen opgehaald. “Met tekst en beeld duiken we in de geschiedenis van de site.” Iedereen is welkom van 16 tot 19 uur. (AHP)