Poperings huisvestingsproject krijgt steun van Koning Boudewijnstichting: “Inzetten op kwaliteit van doorgangswoningen”

De koning Boudewijnstichting steunt de stad Poperinge in de uitvoering van een project rond huisvesting voor éénouder- en grote gezinnen. In totaal wordt er 180.000 euro over drie jaar beschikbaar gesteld voor een Poperingse huurgarantie en toelage, betere samenwerking met immokantoren en een poets- en klusjesdienst die bepaalde vaardigheden aanleert.

“Armoede is vaak een doorslaggevende factor in de toegang tot kwalitatieve huisvesting. Arme gezinnen wonen vaak in woningen met structurele gebreken, zoals vocht, duisternis, lawaai of overbevolking. Hoewel huisvesting een grondrecht is, blijft de ongelijkheid bij de toegang tot duurzame en gezonde huisvesting in de praktijk dus schrijnend. Vooral eenoudergezinnen en grote gezinnen worden door dit probleem getroffen. Daarom zette de stad Poperinge de voorbije jaren sterk in op het wegnemen van belemmeringen voor betaalbare, duurzame en gezonde huisvesting voor kwetsbare inwoners”, legt schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe uit. “Door het binnenhalen van verschillende subsidies van hogere overheden kon er worden ingezet op de kwaliteit van doorgangswoningen, een woonbegeleider en kon er binnen de sociale dienst gewerkt worden via het principe van Housing first.”

Huurgarantie

In het verlengde hiervan keurde de koning Boudewijnstichting recent een nieuw project van de Poperingse sociale dienst en Habito goed die zich richt op kwetsbare gezinnen in moeilijke woonsituaties. “Hierbij zal gewerkt worden met een huurgarantie en een huurtoelage die door het OCMW rechtstreeks aan de eigenaar wordt betaald. Bij de zoektocht naar een geschikte, betaalbare en kwalitatieve woning, botsen eenouder- en grote gezinnen vaak op onbegrip en wantrouwen van de eigenaars, met deze garantie moet hieraan tegemoet komen”, vult schepen van Huisvestiging Klaas Verbeke aan.

“Ook zal er getracht worden nauwer samen te werken met immokantoren, regelmatig overleg en afstemming, bepaalde vooroordelen of argwaan bij de immokantoren wegwerken, waardoor meer kansen geboden wordt voor mensen in een financieel kwetsbare situatie. Tot slot wordt ook de piste verkend van het werken met een poetsdienst en klusjesdienst, die niet enkel instaat voor het poetsen of uitvoeren van klusjes, maar effectief ook bepaalde vaardigheden aanleert aan de personen.” In totaal wordt 180.000 euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van dit project.