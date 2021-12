Poperings asiel verkoopt voor het eerst ook frietjes: “Sommige dieren kosten handenvol geld”

Het overvolle dierenasiel Poezewoef wil de vele dieren die er onderdak vinden een fijne kerst bezorgen door zo veel mogelijk frieten te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar de werking van het asiel. “Sommige dieren, zoals de 9-jarige kater Seppe, kosten handenvol geld.”

“We zijn volzet, er kan geen kat of hond meer bij”, zo klonk het een paar weken geleden op de Facebookpagina van Poezewoef. Dat dierenasiel opende enkele jaren geleden de deuren voor honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen. “Nooit eerder was het hier zo druk”, vertelt vrijwilliger Liesbet Delarbre (42).

“Of dat door corona komt? Moeilijk te zeggen. We krijgen wel veel jonge honden van mensen die hen wat ondoordacht aankochten tijdens de lockdown. Sommigen hebben een gebrek aan socialisatie omdat ze onvoldoende buiten kwamen.”

Wachtlijsten

Veel dieren bleken ook ziek of verzwakt bij aankomst en het duurt dan ook langer vooraleer ze vrij komen voor adoptie. “Intussen gaat het wel wat beter”, aldus Liesbet. “Voor katten zijn er opnieuw enkele plaatsjes, maar voor honden werken we nog met wachtlijsten.”

Doorheen het jaar organiseren de vrijwilligers geregeld acties. “Om extra geld in het laatje te brengen. We verkopen paaseitjes, koekjes, zelfgemaakte confituur, gehaakte speeltjes of kerstkaartjes.”

130 kg

Afgelopen zaterdag zat er een nieuwigheid in het aanbod: 200 kg frieten. “Een gulle gift van Clarebout Potatoes uit Heuvelland”, zegt vrijwilliger Valérie Vanhille (52). “We bakten ze niet ter plaatse, de mensen mochten hun zak van 1 kg komen afhalen voor 2,5 euro. Zaterdag verkochten we al 130 kg. Op woensdag 22 december tussen 14 en 16 uur verkopen we de rest. De winst gaat integraal naar het asiel. Onder meer door extra verzorging en ingrepen van dierenartsen kosten sommige dieren handenvol geld.”

Zoals Seppe, een kater van 9 jaar. “Zijn baasjes werden te oud om voor hem te zorgen. Hij kampte met allerlei kwaaltjes en moest heel wat tandjes laten trekken. Na enkele maanden in het asiel ga ik hem adopteren”, vertelt vrijwilliger Machteld Huyllebroeck (45).

Bella

Sommige dieren zitten een tijdje in het asiel, omdat ze wachten op een baasje met ervaring, zoals de één jaar oude Bella. “Voor liefhebbers van Mechelse herders is zij een hond uit de duizend. Ze werd afgestaan door tijdgebrek van de baasjes. Ze heeft een sterk karakter en heeft nood aan een zachtaardig baasje dat haar veel kan aanleren. In ruil krijg je haar onvoorwaardelijke liefde.”

(TP)