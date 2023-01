Poperingenaars klinken samen op het nieuwe jaar: “Net zoals thuis moet de rekening kloppen”

Op de Grote Markt in Poperinge vond zondag de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. De Poperingse nieuwjaarsreceptie betekent ook onmiddellijk de afsluit van Winter in Poperinge. De Faute Bendt en Man Of The Wood sloten de nieuwjaarsreceptie en Winter in Poperinge af in het winterdorp.

De nieuwjaarsreceptie is al enkele jaren een vaste waarde bij heel wat Poperingenaars. Er werd getrakteerd met een drankje in herbruikbare bekers en Aviko trakteerde met frietjes. Voor de kleinsten werd een speelhoek voorzien. De Grote Markt stond mooi vol met Poperingenaars die wilden klinken op het nieuwe jaar. De Poperingse burgervader sprak de inwoners toe.

“Ik wens iedereen een goede gezondheid. Dat is nodig, want zonder een goede gezondheid gaat het niet”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De stijgende prijzen spelen ons ook parten. Veel projecten staan op het programma, maar er werden ook enkele projecten geannuleerd. Net zoals thuis moet de rekening kloppen natuurlijk.” De Faute Bendt en Man Of The Wood sloten de nieuwjaarsreceptie en Winter in Poperinge af op in het winterdorp. (LBR)