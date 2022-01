Poperingenaar Paul (69) vecht tegen Alzheimer en roept op om Alzheimer Liga Vlaanderen financieel te steunen

In ons land leven bijna 200.000 personen met dementie en dat getal groeit elk jaar. Gemiddeld krijgt een op vijf ooit te maken met dementie en bij vrouwen is dat zelfs een op drie. Poperingenaar Paul Goossens vecht tegen Alzheimer en hoopt mensen aan te sporen om de Alzheimer Liga Vlaanderen financieel te steunen.

Paul kreeg de diagnose op 65-jarige leeftijd en is onderwijzer op rust. “Vijf jaar geleden, tussen 2016 en 2017, kreeg ik de diagnose van Alzheimer. Ik begon zaken te vergeten, schreef dingen op om het te onthouden, kon moeilijk gesprekken voeren.. Dat waren enkele symptomen waarmee ik toen te kampen had. Het ging gewoon niet meer en toen kreeg ik de diagnose..”, zegt Paul Goossens.

“Stelselmatig ga ik achteruit en bepaalde dingen kan ik niet meer. Ik ben veel trager in bewegingen en handelingen, ik vergeet ook veel, ben futloos… Dat zijn enkele zaken die ik op vandaag ervaar in mijn dagelijkse leven, maar ik werk dagelijks aan mijn ziekte.”

Tot 60 procent minder inkomsten

Veel mensen associëren de ziekte van Alzheimer met geheugenproblemen en verwarring. Maar ook andere gevolgen zoals een voorgoed veranderde persoonlijkheid, verlies van spraakvermogen en complete afhankelijkheid van een mantelzorger maken deel uit van het ziektebeeld.

Alzheimer Liga Vlaanderen lanceerde een campagne om geld in te zamelen. Geld dat nodig is om mensen met dementie en hun mantelzorgers dagelijks de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Met de afschaffing van duolegaten is meer dan 60% van de inkomsten van de organisatie weggevallen.

In de campagne van Alzheimer Liga Vlaanderen worden een aantal mensen die de ziekte van Alzheimer hebben als boksers neergezet. Ze moeten niet tegen iemand anders vechten, maar tegen zichzelf.

Begrijpen

Paul is het gezicht van de film. “Ik weet dat er een moment komt waarop ik er nog ben, maar er amper iets van mij overblijft. Het is die versie van mijzelf waartegen ik elke dag moet knokken. Want als ik de moed laat zakken en niet optimaal voor mijzelf zorg, kan het zijn dat ik morgen een serieuze klap krijg. Dan word ik wakker als de Paul die ik niet wil worden”, zegt Paul.

“Het is goed dat ik nu nog deze campagne kan doen, in naam van lotgenoten die het niet meer kunnen. Ik wil aantonen dat wij, ondanks de diagnose, nog heel veel kunnen. Alleen anderen moeten en kunnen ons begrijpen en volgen daarin.”

(LBR)