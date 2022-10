Poperingenaar Jan Van Hecke drijvende kracht achter Europese zorgdenktank PRoF: “Vereenzaming in maatschappij tegengaan”

De Europese zorgdenktank PRoF heeft als doel innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg creëren die toepasbaar zijn in de dagelijks praktijk en zo het aanbod van kwaliteitsvolle zorg te verruimen. Het was Poperingenaar Jan Van Hecke, CEO van Boone Internationale, die de zorgdenktank oprichtte in 2010. Hij fungeert nog steeds als coördinator. Jaarlijks organiseert PRoF een themadag en dit jaar stond deze in het teken van ‘Sharing is Caring’. De nieuwe ‘Ontmoetingsruimte van de toekomst’ tegen vereenzaming werd voorgesteld op de themadag en ook de PRoF Awards werden opnieuw uitgereikt. Deze bekronen Belgische inspirators met meerwaarde voor de zorg en de maatschappij.

De zorgdenktank PRoF is een internationale samenwerking van gebruikers, fabrikanten, vormgevers, kenniscentra, onderwijsinstellingen en beroepsorganisaties. De zorgdenktank benadert specifieke deelthema’s uit zorg en wonen vanuit verschillende invalshoeken.

Poperingenaar en ondernemer Jan Van Hecke, CEO van Boone International richtte de zorgdenktank op in 2009. De Poperingenaar is op vandaag nog steeds de drijvende kracht en coördinator van PRoF. “De zorgdenktank werd 12 jaar geleden opgericht met het doel innovatie oplossingen te brengen in de zorgsector. Dit deden we door zorg, industrie en architectuur samen te brengen”, vertelt coördinator Jan Van Hecke.

“De uitdagingen zijn enorm: toename van vereenzaming bij ouderen en jongeren, nood aan vrijwilligers, verarming… Redenen genoeg om oplossingen te zoeken en mensen bijeen te brengen.”

“PRoF is nu al een consortium van meer dan 500 leden en we hadden voor de coronapandemie een periode meer dan 4.000 bezoekers per jaar, 20 per dag. We willen met dit project breder gaan dan de zorgsector en meer richting de maatschappij gaan werken. De uitdagingen zijn enorm: toename van vereenzaming bij ouderen en jongeren, nood aan vrijwilligers, verarming… Redenen genoeg om oplossingen te zoeken en mensen bijeen te brengen.”

Verblijfruimtes

De samenwerking van PRoF leidt tot innoverende oplossingen die meteen toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk voor verblijfsruimtes in residentiële instellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Concreet resulteerde dat in de patient room of the future – de ziekenhuiskamer van de toekomst – en verrassende concepten voor leeftijdsbestendig wonen, zoals de personalized residence of the future. “Een derde initiatief was de private care room of the future, de seniorenzorgkamer van de toekomst. PRoF 4.0 The Patient Recorvery Room of the Future biedt een blik in de toekomst van kortverblijf in onze ziekenhuizen met een spectaculair beter rendement in een bijzonder attractieve omgeving. PRoF 5.0 werd ‘Het ziekenhuis van de Toekomst’. Het geeft een antwoord op de evolutie van de mondige patiënt, de kortere ligdagen en de eventualiteit van een pandemie”, legt Van Hecke uit.

PRoF 6.0

De Europese denktank ProF organiseert jaarlijks themadagen en dit jaar stond deze in het teken van ‘Sharing is Caring’. Elk jaar stelt PRoF een nieuwe inspirationele ruimte voor waarmee ze een antwoord bieden op een vraagstuk rond zorg en wonen. Dit jaar zetten ze hun eerste stap daarbuiten met PRoF 6.0 ‘De ontmoetingsruimte van de toekomst’ waarmee ze de vereenzaming in onze maatschappij willen tegengaan.

“De publieke ruimtes die we vandaag voorzien om mensen te verenigen, schieten hun doel voorbij”

“Een probleem dat niet enkel ouderen, maar ook jongeren treft. PRoF 6.0 is een maatschappelijk project rond ‘Sharing is Caring’. De publieke ruimtes die we vandaag voorzien om mensen te verenigen, schieten hun doel voorbij. We zijn vooral uitgegaan van de zeer vele ontmoetingsruimtes in Vlaanderen en daarbuiten die eigenlijk bijna niet gebruikt worden zoals parochiezalen, kerken, kloosters, vergaderzalen… Onze oplossing bestaat erin om bijkomende functies te zoeken die aanleunen aan het oorspronkelijk doel, maar tot nu toe nooit gebruikt werden”, legt Van Hecke uit. “Zo zijn we uitgegaan van een vergaderzaal die bij ons reeds bestond om die nog meer functies te geven. Dit doen we door de zaal veel aantrekkelijker aan te kleden en te voorzien van flexibel (verplaatsbaar) meubilair zodat we in een handomdraai de functies en de ruimtes kunnen herverdelen in vergaderzalen, werkruimtes, ruimtes voor starters, studeerruimtes, culturele bezoek ruimte ….”

PRoF Awards

Tijdens de themadag bekroont de zorgdenktank PRoF ook projecten en professionals met een unieke meerwaarde voor de zorg en de maatschappij tijdens hun jaarlijkse themadag. Dit jaar gaan de awards naar Professor Steven Laureys voor zijn baanbrekend werk in de neurologie. Hij is verbonden aan FNRS, U en CHU Luik en TRAINM Rehab Antwerpen, voor zijn klinische en wetenschappelijke studie van het menselijk bewustzijn, gedachten, percepties en emoties en zijn unieke kijk op het belang en de meerwaarde van meditatie. Ook Tom Braekeleirs van het BlueHealth Innovation Center mocht een award in ontvangst nemen. De Award voor Organisatie ging naar Patricia Adriaens van Fribona voor haar jarenlange sociaal engagement onder andere als bestuursvoorzitter van Groep Gidts en met Welzijnsschakel Open Balie in Brugge. De Special Honorary Award ging postuum naar Professor Caroline Pauwels voor de verwezenlijkingen tijdens haar carrière en als rector van de VUB. Haar kinderen namen de award in ontvangst.