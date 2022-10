Poperinge zoekt bestelwagen voor uitleendienst: “Bedrijf mag publiciteit voorzien op wagen”

Stad Poperinge is op zoek naar een bedrijf dat via een bruikleenovereenkomst een gratis bestelwagen levert aan de uitleendienst voor verenigingen en organisatoren. De overeenkomst wordt voor minstens vier jaar afgesloten.

De bruikleengever levert op eigen kosten een bestelwagen. “De stad betaalt gedurende de looptijd van vier jaar alle verzekeringen, belastingen, het onderhoud en de brandstof. Het bedrijf krijgt in ruil ook de kans om de bestelwagen te voorzien van publiciteit, opgehaald bij lokale middenstanders en bedrijven”, zegt schepen Loes Vandromme. “Als selectiecriterium geldt relevante ervaring met soortgelijke bruiklenen (min. drie gemeenten/steden). Toewijzingscriteria zijn een technische beschrijving van de bestelwagen met de aankoopwaarde – de technische minimumvereisten en opties en de verwachte overnameprijs na vier jaar -, en een bedrag dat de bruikleengever bereid is te schenken aan stad Poperinge ten voordele van één of meerdere goede doelen.”

Op basis van het juryverslag sluit het schepencollege uiterlijk eind 2022 de bruikleenovereenkomst af. Kandidaten dienen een dossier in tegen uiterlijk zondag 20 november bij beleidscoördinator vrije tijd Bart Wemaere via bart.wemaere@poperinge.be of Grote Markt 1 in Poperinge. (LBR)