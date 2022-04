Poperinge wil stationsomgeving versterken

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. De NMBS, Infrabel, De Lijn en de provincie staan in nauw overleg met het stadsbestuur om van de site een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt te maken.

Om het masterplan op te maken, is ook de inbreng van de inwoners belangrijk. Na een eerste bevraging in oktober 2021 kwamen er 56 reacties binnen.

“Op basis hiervan, en rekening houdend met de verwachtingen van de vervoerspartners, werd nu een voorkeursscenario uitgewerkt. Dat kan je van 2 tot en met 10 april bekijken op infopanelen in de wachtzaal van het station, of online via www.poperinge.be/stationsomgeving. Daar kan je opnieuw je mening en suggesties doorgeven”, aldus CD&V-burgemeester Christof Dejaegher. (AHP)