Poperinge wil samen met inwoners nadenken over toekomst ontmoetingscentra

Poperinge wil dat de dorpen levendige en aantrekkelijke woonkernen blijven. De stad investeert daarom ook in infrastructuur en gebouwen en wil het gemeenschapsleven stimuleren en ondersteunen. Verschillende acties zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 en werden uitgewerkt in een dorpenplan. “We vragen nu Poperingenaars naar hun mening, suggesties, ideeën en vragen.”

“De komende jaren staan er grote en kleine bouwprojecten op de agenda. Na een nieuw ontmoetingscentrum in Watou (2018) en buurtsalons in Roesbrugge (2020) en Krombeke (2021) zijn nog enkele sites aan de beurt. Zo is er de Vroonhofsite en De Kring in het centrum van de stad. Ook de ontmoetingscentra van Abele, Proven en Roesbrugge in de dorpen komen aan bod”, zegt schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V).

“Als stad willen we de suggesties, ideeën en vragen van de inwoners horen. Geef je mening en help om de noden van de dorpen in te vullen. Elke Poperingenaar, ook wie niet in het desbetreffende dorp woont, kan een mening of suggesties kwijt over de projecten. In Abele, Roesbrugge en Proven worden brainstormsessies georganiseerd. Alle suggesties zijn die avond welkom, maar je kan ook vooraf ideeën doorgeven via de stadswebsite over oc d’Hoge Schole in Abele, oc Karel de Blauwer in Roesbrugge en oc De Croone in Proven.”

Meteen aan de slag

Een brainstorm over de toekomst oc d’Hoge Schole in Abele wordt op dinsdag 15 maart georganiseerd. Drie financieel haalbare opties zullen na de samenkomst voorgelegd worden aan de inwoners op een tweede inspraakvergadering in het oc op 3 mei. “Idealiter drijft een voorstel boven, en kan de technische dienst samen met een architect meteen na deze vergadering aan de slag”, zegt schepen Vandromme.

Op 29 maart is er in oc Karel de Blauwer een brainstorm over de toekomst van het oc. “Er opende recent een mooi buurtsalon, nu zijn er plannen om de vergaderzaal op te waarderen bijvoorbeeld met een nieuwe leskeuken en/of om de grote zaal functioneler en gezelliger te maken. Hoe ziet het dorp de samenwerking met onder andere de kerk, die meer en meer als concert- en voorstellingsruimte dient? Waarin moet de stad investeren in het oc zelf? Een tweede inspraakvergadering volgt in Roesbrugge op 23 mei met een selectie van mogelijke aanpassingen, passend binnen het budget en beleid van de stad. Nadat de knoop samen met de inwoners is doorgehakt, gaan de technische dienst en – indien nodig een architect – aan de slag om een plan op te stellen.”

De laatste inspraakvergadering wordt op 31 mei georganiseerd in oc De Croone in Proven. “De noden van de vaste gebruikers staan op de agenda. Het is de bedoeling om het oudste gedeelte van het oc waar op dit moment onder andere harmonie de Volksvreugd en de bibliotheek huizen, aan te passen. Er zou een buurtsalon komen, en mogelijk ook ruimte voor de speelpleinwerking en de kinderopvang. Hoe al deze gebruikers zich verhouden tot elkaar, onderzoeken we samen. Een tweede inspraakoefening kan dan in het voorjaar van 2023 volgen, nadat een architect een eerste plan opgemaakt heeft.” (LBR)