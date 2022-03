Poperinge vormt stiltecirkel met leerlingen en leerkrachten

In Poperinge namen leerlingen en leerkrachten deel aan de Stiltecirkel voor Vrede op donderdag 24 maart. In het Lodewijk Makeblijde college kwamen donderdagnamiddag leerlingen en leerkrachten samen om een stiltecirkel te vormen.

“Je voelt dat zowel jong als oud met heel wat vragen zitten omtrent het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Kant-en-klare antwoorden zijn er natuurlijk niet, maar het is goed dat we als stad en school tonen dat we ‘neen’ zeggen tegen elke vorm van geweld en met dit initiatief van de stiltecirkels onze solidariteit betuigen. Het kan tevens een aanzet om met de leerlingen in gesprek te gaan of om nog andere acties op te starten”, zegt schepen Klaas Verbeke die het Poperingse stadsbestuur vertegenwoordigde tijdens de stiltecirkel. De Poperingse schepen is zelf ook leerkracht in Poperingse secundaire onderwijs in Lodewijk Makeblijde college.

De stiltecirkels zijn een project van Westhoek-Vredeshoek en Pax Christi Vlaanderen. Samen organiseren ze tot en met 3 april dagelijks stiltecirkels in verschillende Westhoekgemeentes.

Alle deelnemers vormen samen een cirkel rond de vredesvlag, gedurende een half uur in volstrekte stilte. Met een oorverdovende stilte wil de organisatie nee zeggen tegen de oorlog in Oekraïne. Het is een manier om solidariteit uit te drukken, maar ook een oproep om vrede alle kansen te geven via dialoog en diplomatie.

In Vleteren wordt op donderdag 31 maart om 19 uur een stiltecirkel opgezet voor de Lourdesgrot.