Poperinge verwelkomt nieuwe inwoners in het Hopmuseum

De stad Poperinge heeft haar nieuwe inwoners verwelkomd tijdens een rondleiding en onthaalmoment in het Hopmuseum.

Stadsgidsen gaven de nieuwe inwoners een rondleiding door het stadscentrum. Burgemeester Christof Dejaegher verzorgde daarna het welkomstwoord, gevolgd door een receptie in het Hopmuseum. Bistro De Schadsschaal, de horecazaak op de site van het Hopmuseum, verzorgde de receptie. De nieuwe uitbaters zijn Andy Decrock en Nathalie Smagghe.

Dit jaar mocht de stad zo’n 400 nieuwe inwoners verwelkomen en uitnodigen. Een 60-tal mensen waren van de partij die vol goesting in Poperinge kwamen wonen. Op 31 december 2021 woonden er 19.777 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met eind 2020 is het bevolkingscijfer gestegen met 91 inwoners. Toen waren er 19.686 inwoners.