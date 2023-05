Poperinge verhoogt inspanningen in zoektocht naar animatoren voor vakantie-aanbod: “Een moeilijke zoektocht”

Het vinden van voldoende animatoren voor speelpleinwerkingen is geen gemakkelijke opdracht ook in Poperinge is dat niet anders. In de Hoppestad werd gesleuteld aan de vergoeding van animatoren waarbij de bedragen nu vertrekken vanuit de wettelijke vrijwilligersvergoeding. “We maken wel nog een verschil tussen attest/geen attest om zo animatoren te stimuleren vorming te volgen. Dit met tot doel zo kwaliteitsvol mogelijke begeleiding op de speelpleinen”, legt schepen van Jeugd Ben Desmyter uit.

Het was raadslid Karel Vandenbroucke (CD&V) die recent vroeg naar de stand van zaken in de zoektocht naar voldoende animatoren voor de Popsjot- en speelpleinwerkingen voor de komende zomer. “Het is een moeilijke zoektocht”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V). “We kiezen heel bewust om de speelpleinwerking decentraal te houden. Dat betekent concreet dat er tijdens de zomer voor maar liefst acht speelpleinwerkingen ook voldoende animatoren moeten gevonden worden. Dat vraagt extra inspanningen, extra begeleiding en extra animatoren maar we zien dat mensen dit heel sterk appreciëren, dus we willen dit zo behouden ondanks de jaarlijkse uitdaging om deze puzzel gelegd te krijgen.”

Promotiecampagne

In samenwerking met de speelpleinraad werd alvast een promotiecampagne opgezet. In eerste instantie wordt via sociale media gezocht naar nieuwe animatoren en er zijn ook infoavonden en vormingsmomenten voor geïnteresseerde jongeren gepland. Om het profiel van animator nog wat aantrekkelijker te maken, werd gesleuteld aan de vergoeding voor animatoren.

Attest-animator

Sinds vele jaren kreeg een animator zonder attest 13 euro voor een halve dag en 26 euro voor een volledige dag. Animator met attest kreeg 16 euro voor een halve dag en 32 euro voor een volledige dag. Een hoofdanimator ontving 18 euro voor een halve dag en 36 euro voor een volledige dag. De vergoeding zag er zo uit voor de animatoren op onze acht speelpleinwerkingen”, legt schepen Desmyter uit.

Een attest-animator bekom je na een vorming vrijwilliger in het jeugdwerk. “Dit kan zowel via de koepels van jeugbewegingen als via de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinen). Vaak opleidingen in herfst, krokus of paasvakantie met ook wat stage-uren. In samenspraak met de Poperingse speelpleinraad hebben we beslist om het deelnamegeld op het speelplein wat op te trekken, dit om zo een verhoging van de bedragen voor de vrijwillige animatoren mogelijk te maken”, aldus Desmyter.

Kwaliteitsvolle begeleiding

“Vanaf dit jaar krijg een animator zonder attest 18 euro voor een halve dag en 36 euro voor een volledige dag. Een animator met attest ontvangt 20,34 euro voor een halve dag en 40,67 euro voor een volledige dag. Hoofdanimator hebben we geschrapt, omdat weinig animatoren deze specifieke vorming volgden. Wel werken we nu met weekverantwoordelijken. De bedragen vertrekken nu ook voor speelpleinen volledig vanuit de wettelijke vrijwilligersvergoeding. We maken wel nog een verschil tussen attest/geen attest om zo animatoren te stimuleren vorming te volgen. Dit met tot doel zo kwaliteitsvol mogelijke begeleiding op de speelpleinen”, klinkt het.

“Wat ze hierdoor meer verdienen hangt natuurlijk af hoeveel de animator die week op het speelplein staat, of de animator een attest heeft of niet, en of het halve dagen of volledige dagen zijn. In een scenario dat hij elke weekdag een halve dag op speelplein staat verdient hij op weekbasis door deze nieuwe regeling 20 à 25 euro extra (ten aanzien van vroegere vergoeding). Staat hij een volledige dag op speelplein en dit 5 dagen lang, loopt de extra vergoeding op tot plus 43 à 50 euro per week.”