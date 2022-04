Poperinge vangt Oekraïense vluchtelingen op in eigen woningen

Stad Poperinge zal eigen woningen ter beschikking stellen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Dit doen ze in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.

“Slechts in laatste instantie zullen we beroep doen op burgers die een plek aanbieden. De vluchtelingenstroom die tot stand kwam door het oorlogsgeweld in Oekraïne heeft een grote golf van solidariteit teweeg gebracht. Iedereen leeft mee, iedereen wil meehelpen. Ook de stad Poperinge en een deel van haar burgers maken plek vrij om vluchtelingen op te vangen. Deze vluchtelingencrisis is echter geen crisis die men op de burger kan afschuiven. Daarom willen we in Poperinge met een cascadesysteem werken”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “In eerste instantie kijken we naar woningen van de stad zelf, daar stellen we er drie van ter beschikking. Niet veel, maar we moeten altijd rekening houden dat er nog noodopvang moet zijn voor onze eigen inwoners ook. Daarnaast hebben we afgesproken met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel om een aantal woningen te gebruiken die zouden worden gesloopt in het kader van herinrichting van de Bellewijk.”

Voorlopig niet bij particulieren

De woningen van de stad en de woningen in de Bellewijk bieden plaats voor een 40-tal mensen. “Mochten we nog meer vluchtelingen toegewezen worden, kijken we naar inwoners die aangaven een aparte woonentiteit aan hun huis te hebben en mensen voor een bepaalde periode willen opvangen. Er werd reeds samen gezeten met deze mensen en in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Omdat het opvangen van een gezin in je eigen woning een niet te onderschatten opdracht is, gebruiken we de plaatsen van inwoners die aangaven een kamer ter beschikken hebben enkel als crisisopvang van maximaal een week, in afwachting tot er een woning bemeubeld is”, aldus Vanderhaeghe.

Buddies

“Huisvesting is één ding, de mensen zich thuis laten voelen een tweede. We zijn altijd op zoek naar mensen die buddy willen zijn voor vluchtelingen en de mensen helpen om de stad te leren kennen. Dergelijke vrijwilligers zijn een enorme steun voor onze sociale dienst en kunnen zich steeds melden bij vzw albatros. Daarnaast organiseert huis van het kind samen met de sociale dienst op woensdagnamiddag een activiteit waar kinderen kunnen ontspannen en de mama’s met elkaar kunnen praten.”