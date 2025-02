Poperinge telt 54 inwoners meer dan jaar voordien, maar magische grens van 20.000 weer net niet gehaald

Op 31 december 2024 woonden er 19.965 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2023 (namelijk 19.911, red.) is het bevolkingscijfer gestegen met 54 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of -afname en de migratie of verhuisbewegingen.

Er werden in 2024 157 baby’s aangegeven (78 jongens en 79 meisjes, red.), waarvan twee meisjes in Poperinge zelf (thuis) geboren zijn. De rest werd meestal geboren in het Ypermanziekenhuis in Ieper. Dit zijn tien geboorten minder dan in 2023. 231 inwoners (122 mannen en 109 vrouwen, red.) zijn ons ontvallen. 64 mannen stierven in Poperinge zelf, en 55 vrouwen. 57 mannen stierven buiten Poperinge, en 53 vrouwen. Twee mensen stierven in het buitenland. Dit zijn in totaal vijftien overlijdens meer dan in 2023. Het verschil tussen het aantal overlijdens (231, red.) en het aantal geboorten (157, red.) bedraagt een negatief saldo van -74. Er overleden acht mensen die niet in Poperinge waren ingeschreven.

“Als we dus de analyse maken naar de natuurlijke bevolkingsgroei, merken we hier een negatief saldo op. Er sterven meer mensen dan dat er geboortes zijn. Sinds 2012 kent Poperinge een natuurlijke bevolkingsafname. In de laatste tien jaar werden er jaarlijks gemiddeld 177 kindjes geboren, terwijl er gemiddeld 224 mensen stierven. Er zijn in 2023 dus opvallend minder kinderen geboren en meer mensen gestorven dan gemiddeld in de laatste tien jaar”, stelt CD&V-schepen Loes Vandromme van Burgerlijke Stand vast.

De migratie

In 2024 zijn er 723 nieuwe personen in Poperinge komen wonen, en 595 mensen verlieten de stad. Er kwamen dus 128 inwoners meer bij, dan er vertrokken zijn. Dit is het zevende jaar op rij dat het verschil tussen het aantal aankomsten en het aantal vertrekkers positief is. Hier zien we een belangrijk verschil met 2015, waar we in de migratiecijfers een verlies van 177 personen registreerden.

“Wanneer we de verdere analyse maken, merken we dat 86% van de vertrekkers binnen België in West-Vlaanderen blijft wonen. 65% van totaal aantal vertrekkers binnen België kiest een nieuwe woonplaats in de Westhoek. 82% van de nieuwe inwoners van Poperinge komt uit West-Vlaanderen. Uit de Westhoek verhuisden 66% van de nieuwe Poperingenaars. De regionale woningmarkt blijft hier dus een grote rol spelen”, zegt de schepen nog.

Het verlies van het totaal aantal inwoners van Poperinge door de grote natuurlijke bevolkingsafname werd goedgemaakt door een grote stijging van het aantal aangekomen personen ten opzichte van het aantal vertrekkers.

In 2024 werden er in Poperinge huwelijken 73 voltrokken. 61 maal werd een wettelijke samenwoning aangegaan en dertien keer werd die beëindigd. Dertien mannen en vijftien vrouwen werden Belg door inschrijving in de Hoppestad.

Verdeling per woonkern

Eind 2024 woonden er 14.127 mensen in het centrum, 1.387 in Reningelst, 1.633 in Watou, 977 in Roesbrugge-Haringe, 1.165 in Proven en 676 in Krombeke. Samen goed voor 19.965, of 35 te weinig om de magische grens van 20.000 te bereiken. Dan stijgen onder meer de subsidies, het aantal gemeenteraadsleden en de vergoedingen voor de leden van het schepencollege. “De stad wil verder inzetten op de analyse van de bevolkingscijfers en de samenstelling van de bevolking, want dat kan ons veel leren over de toekomst”, besluit schepen van Bevolking Loes Vandromme.