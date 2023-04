Poperinge rondt HAIRE-project af

De stad was de afgelopen drie jaar pilootgemeente in het Europese participatietraject HAIRE, dat deze maand werd afgerond. Het doel van het project was de isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland doorbreken en de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren.

Project HAIRE, gefinancierd door het Interreg2Seas-programma van de Europese Unie, heeft de afgelopen drie jaar gewerkt op acht proeflocaties in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België, waarvan Poperinge er één was. “HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe, of gezond ouder worden door innovatie in landelijk Europa. Het is een participatieproject waarin we met en door de zestigplussers streven naar een goede oude dag. Poperinge is landelijke gemeente, waar 23,8% van de bevolking ouder dan 65, wat ons een goede partner maakte voor het project”, vertelt Poperings schepen voor woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe (Samen).

OCMW-medewerkers trainden vrijwilligers die op hun beurt 80 Poperingse zestigplussers gingen interviewen. Tijdens de interviews wilde men zou goed mogelijk de behoeften van ouderen, vanuit hun perspectief, gaan begrijpen en hen ook meer laten deelnemen aan hun gemeenschap. Schepen Vanderhaeghe is tevreden met het verloop van het project: “De manier van werken past perfect bij de recente campagne van de Vlaamse Ouderenraad ‘Bepaal je eigen verhaal’, waarmee ze de huidige en toekomstige gebruikers van zorg zelf aan het woord wil laten. Opvallend is dat we in de verschillende plattelandsregio’s dezelfde vragen naar voor zien komen: buurtvervoer, activiteiten tussen generaties, digitale ondersteuning, bezoek en vriendschap. In Poperinge heeft het project geleid tot zes digibuddies die digitale ondersteuning bieden aan ouderen, een Klapkar om buurtfeesten te organiseren en een busje voor aangepast vervoer. Ik hoop dat de methodiek in de toekomst nog kan gebruikt worden in onze stad, want ouder worden op het platteland is een grote uitdaging voor onze gemeente.”