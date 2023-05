Poperinge opent eind mei tweede hondenloopweide

Tijdens de officiële opening van de hondenloopweide langs de Switch Road in Poperinge, maakte schepen Ben Desmyter bekend dat er een tweede hondenloopweide komt, nabij het dierenasiel Poezewoef langs de Ouderdomseweg.

Op zondag 21 mei opende de stad officieel de hondenloopweide aan het stadspark. Hondenschool Te Lande gaf enkele demonstraties tijdens deze Dag van het Park. Alle aanwezige honden kregen een speciaal ‘hondenijsje’.

“De vraag naar een hondenloopweide in Poperinge bestond al een tijdje. Je hond los laten lopen op de openbare weg mag niet, dus een plaats waar je hond vrij kan rennen en spelen is voor veel baasjes meer dan welkom. Het terrein aan het stadspark is zo’n 1.500 m² groot en bevindt zich tussen de Switch Road en de ring, naast het wandelpad, de Vleterbeek, het wandelknooppunt en de speelzone. De grond is eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij. De Technische dienst van Poperinge richtte de weide in, in samenwerking met maatwerkbedrijf De Groene Kans. Er volgen nog een aantal aanplantingen, en er staan al een paar zitbanken”, aldus schepen Ben Desmyter (CD&V).

Poezewoef

Vanaf eind mei kan je ook op de tweede weide, bij dierenasiel Poezewoef terecht. Daar is een vrije loopzone van meer dan 1.000 m², naast de inrit Afcowest. Een deel krijgt een hogere afsluiting, voor honden met veel energie.

“Deze hondenweide wordt de ideale uitvalsbasis voor het dierenasiel, maar ook bezoekende honden zijn welkom. Baasjes van de honden kunnen er met elkaar in contact komen, en ervaringen uitwisselen. De weide komt er op de gronden die voorzien waren voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Maar gezien de perikelen binnen de Hulpverleningszone Westhoek kan het nog een hele tijd duren voor de beslissing valt en wanneer die kazerne daar komt”, zegt schepen Ben Desmyter.

Regels

Aan het gebruik van de weiden zijn enkele regels verbonden, die je ter plekke of op www.poperinge.be/hondenlosloopweide leest. Belangrijk is dat je altijd toezicht op je hond houdt. Laat hem enkel vrij rondlopen binnen de omheining en sluit de toegangspoort. Elke hond draagt altijd een halsband of harnas, zodat je de hond kan vastnemen indien nodig. Agressieve honden, loopse teven, gekwetste of zieke honden zijn niet toegelaten. De baasjes moeten steeds voldoende hondenpoepzakjes bij hebben, en de hondenpoep steeds opruimen.