Poperinge haalt Vlaamse subsidie voor jeugdinfrastructuur binnen: “Halte Reningelst wordt een multifunctionele speelweide”

De Vlaamse regering investeert ruim 11 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. Stad Poperinge ontvangt 97.437,20 euro voor Halte Reningelst. “De speelweide wordt uitgebouwd met multifunctionele, innovatieve en attractieve speeltoestellen en speelzones, gericht op alle leeftijden”, klinkt het bij schepenen Loes Vandromme en Ben Desmyter (CD&V).

Na een eerste reeks projecten voor 3,8 miljoen euro in het voorjaar, heeft minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) het licht op groen gezet voor een tweede reeks van 44 projecten voor nog eens 7,4 miljoen euro. “Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning konden ondersteuning aanvragen om te evolueren tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving. De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur waaronder investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden”, legt schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit.

Er wordt uitgegaan van veiligheid, avontuur, brede doelgroepenwerking, en ook een educatief aspect via houten beeldjes en een podcast voor en door kinderen die de geschiedenis van de site verbeelden

De Vlaamse Regering wil inzetten op toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en op kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. Deze projectoproep kaderde in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. De subsidie bedraagt maximaal 60 procent van de totale geraamde kosten voor het project.

Alle leeftijden

Stad Poperinge diende een project in om de speelzone in Reningelst te renoveren. Het project kreeg een subsidie van 97.437,20 euro toegewezen. “Dit project behelst de volledige herinrichting van de speelweide, nu nog beheerd door vzw De Fietseling. Na de erfpachtoverdracht, af te ronden tegen 1 maart 2023, komt ook die site in stadsbeheer”, zegt Ben Desmyter (CD&V), schepen van Jeugd. “De speelweide wordt uitgebouwd met multifunctionele, innovatieve en attractieve speeltoestellen en speelzones, gericht op alle leeftijden. Er wordt uitgegaan van veiligheid, avontuur, brede doelgroepenwerking, innovatie en duurzame toestellen en materialen, een integrale benadering met terras, schaduw, sport, theater en groen, en tevens een educatief aspect via houten beeldjes en een podcast voor en door kinderen die de geschiedenis van de site verbeelden.”

Spelelementen, die na onderzoek kunnen blijven, worden hersteld of gerenoveerd. “Er komen een pak nieuwe, duurzame speeltoestellen. Tot nu toe lag de focus op toestellen voor 5- tot 10-jarigen. Die range wordt uitgebreid van 2,5 tot 13 jaar”, vult schepen Loes Vandromme aan. “Tegelijk gaat veel aandacht naar groen, groenzones, de vlotte toegankelijkheid van de site, een terras met schaduwdoek en onderrijdbare tafels, een evenementenplein (met mogelijkheid tot gebruik elektriciteit)….”

(Lees verder onder de foto.)

De speelweide ligt achter OC De Rookop. © LBR

Halte Reningelst

“De naam Halte Reningelst is niet toevallig gekozen. In de Eerste Wereldoorlog doorsneed een treinspoor de site, voor de af- en aanvoer van munitie naar het front. Deze speelzone is dus historisch gezien een halte, maar wordt na de herinrichting zeker een favoriete halte voor zowel bezoekers van De Fietseling/De Kinderbrouwerij als OC Rookop, als de gebruikers van het toekomstige buurtsalon, als inwoners, toeristen én passanten”, aldus Vandromme. “De technische dienst werkte een eerste concept uit. Een brede participatie-actie zal leiden tot de effectieve invulling die aandacht heeft voor multifunctionele, innovatieve, duurzame speeltoestellen, ook met een educatief karakter. De bedoeling is om dit project tegen half juli 2023 te realiseren met een prijskaartje van 162.395,34 euro waarvan 64.958,14 euro eigen middelen en 97.437,2 euro Vlaamse subsidie.”